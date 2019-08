Con il voto taglio solo dal 2024 Il Quirinale verso il no a Salvini

Silvio BerlusConi - Gianni Letta e la cautela sospetta : è l'unico dentro Forza Italia a dire no al voto subito : Silvio Berlusconi non ha molte altre alternative che allearsi con Matteo Salvini. Lo sanno tutti i big azzurri che, forse un po' amareggiati, accettano la decisione di Silvio Berlusconi. Tutti tranne uno: Gianni Letta. Solo quest'ultimo sarebbe contrario a un nuovo "abbraccio" col leader leghista. M

Salvini : «Sì al taglio dei parlamentari - poi al voto». Il Senato respinge la richiesta di votare domani la sfiducia a Conte : Il Senato nel pomeriggio ha bocciato sia la proposta della Lega di votare domani la sfiducia al premier Giuseppe Conte sia la proposta di FdI di votare le mozioni di...

Crisi di governo - dopo l’intervento in Senato Salvini lascia l’Aula e non partecipa al voto : il ministro va a parlare Con i cronisti : Intervento show del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in aula al Senato. Prima attacca il Pd, a cui manda baci per rispondere alle proteste, e poi sorprende tutti accettando la proposta di Di Maio sul taglio dei parlamentari, prima di andare alle elezioni. Salvini, però, prima che si votino le quattro proposte di modifica del calendario dei lavori del Senato (tra cui quella della Lega per anticipare la mozione di sfiducia già a ...

Il voto dell'Aula sul calendario della crisi. Il racConto in tempo reale. : Si è conclusa al Senato la seduta dell'Aula sul calendario, che ha visto prevalere, come in conferenza dei capigruppo, l'asse M5s-Pd. L'Aula si riunirà quindi il 20 agosto per ascoltare le comunicazioni del premier Giuseppe Conte. Il racconto in tempo reale segnato dal colpo di scena della proposta di Salvini di votare subito il taglio dei parlamentari e poi andare alle urne, come chiesto da Di Maio. Un'accelerazione che ora sarà votata ...

Sfiducia a Conte - Lega ko : in Aula il 20 |Salvini : sì taglio parlamentari - poi voto | M5S : "Ritiri mozione" - e Di Maio rilancia | Renzi : "Nuova maggioranza è possibile" : La crisi di governo arriva in Senato ed è subito scontro sul calendario. Alle 18 parte la prima grande conta a Palazzo Madama, per decidere quando (e se) Sfiduciare Giuseppe Conte. Il segretario della Lega vuol farlo subito, a tempo di record, il 14 pomeriggio. Contrari M5S, Pd e gruppo Misto

Conte in Senato il 20 agosto - passa linea M5S-Pd. Salvini : «Taglio parlamentari - poi voto» : Al voto il calendario della crisi approvato ieri a maggioranza dalla conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama.?L’intervento di Salvini accolto da fischi e proteste: «Renzi è disperato, ha coscienza sporca e terrore degli elettori», ha detto il ministro dell’Interno

Sfiducia a Conte - Lega ko : in Aula il 20 |Salvini : sì taglio parlamentari - poi voto | M5S : "Ritiri mozione" - e Di Maio rilancia | Renzi : "Nuova maggioranza è possibile" : La crisi di governo arriva in Senato ed è subito scontro sul calendario. Alle 18 parte la prima grande conta a Palazzo Madama, per decidere quando (e se) Sfiduciare Giuseppe Conte. Il segretario della Lega vuol farlo subito, a tempo di record, il 14 pomeriggio. Contrari M5S, Pd e gruppo Misto

Salvini : «Sì al taglio dei parlamentari - poi al voto». Il Senato respinge la richiesta di votare domani la sfiducia a Conte : Via alla seduta nell'Aula del Senato che dovrà confermare la decisione presa a maggioranza dalla Capigruppo di votare il 20 agosto la mozione di sfiducia della Lega al premier...

Salvini : «Sì al taglio dei parlamentari - poi al voto». Il Senato respinge la richiesta di votare domani la sfiducia a Conte : Via alla seduta nell'Aula del Senato che dovrà confermare la decisione presa a maggioranza dalla Capigruppo di votare il 20 agosto la mozione di sfiducia della Lega al premier...

Lega-FI-FdI : "Voto su Conte sia domani" | Pd-Leu : il 20 | Salvini : taglio parlamentari - ma poi andare al voto - non ritiro ministri : La crisi di governo arriva in Senato ed è subito scontro sul calendario. Alle 18 parte la prima grande conta a Palazzo Madama, per decidere quando (e se) sfiduciare Giuseppe Conte. Il segretario della Lega vuol farlo subito, a tempo di record, il 14 pomeriggio. Contrari M5S, Pd e gruppo Misto

Lega e FI : "Il voto su Conte sia domani" |Salvini : "Tagliamo subito i parlamentari - ma poi andare al voto - non ritiro ministri" : La crisi di governo arriva in Senato ed è subito scontro sul calendario. Alle 18 parte la prima grande conta a Palazzo Madama, per decidere quando (e se) sfiduciare Giuseppe Conte. Il segretario della Lega vuol farlo subito, a tempo di record, il 14 pomeriggio. Contrari M5S, Pd e gruppo Misto

Al via il voto al Senato sul calendario della crisi. Il racConto in tempo reale. : È iniziata al Senato la seduta dell'Aula sul calendario. L'Assemblea dovrà esprimersi sulle modifiche del calendario stabilite ieri dalla conferenza dei capigruppo a maggioranza, dove lo strano asse M5s-Pd, grazie anche ai voti di Leu e delle Autonomie, a maggioranza ha fissato per il 20 agosto la seduta dell'Assemblea di palazzo Madama sulle comunicazioni che il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella lettera inviata ...

Lega e FI : "Il voto su Conte sia domani" |Salvini : "Tagliamo subito i parlamentari - ma poi andare al voto - non ritiro ministri" : La crisi di governo arriva in Senato ed è subito scontro sul calendario. Alle 18 parte la prima grande conta a Palazzo Madama, per decidere quando (e se) sfiduciare Giuseppe Conte. Il segretario della Lega vuol farlo subito, a tempo di record, il 14 pomeriggio. Contrari M5S, Pd e gruppo Misto

Lega e FI : "Il voto su Conte sia domani" |Salvini : "Parlo anch'io - non ritiro i ministri" : La crisi di governo arriva in Senato ed è subito scontro sul calendario. Alle 18 parte la prima grande conta a Palazzo Madama, per decidere quando (e se) sfiduciare Giuseppe Conte. Il segretario della Lega vuol farlo subito, a tempo di record, il 14 pomeriggio. Contrari M5S, Pd e gruppo Misto