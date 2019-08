Truffa del pacco perso via sms | ecco come funziona e cosa non fare

Lega : prescritta Truffa ai danni dello Stato per Bossi e Belsito : Il processo sulla truffa ai danni dello Stato per i rimborsi elettorali, a carico della Lega, è culminato con la prescrizione del reato di truffa per Umberto Bossi e Francesco Belsito (che però rimane responsabile del reato di appropriazione indebita e la pena sarà rideterminata in Appello). Lo ha deciso la Cassazione, che ha confermato la confisca dei 49 milioni alla Lega, ma ha lasciato cadere le confische personali. Bossi e l’ex ...

Le notizie del giorno – La telecronaca razzista è shock - le pesanti accuse di Truffa : Del Piero torna bianconero : Ha del clamoroso l’episodio che si è verificato lo scorso 27 luglio durante l’amichevole Borussia Dortmund-Udinese. In cabina di commento due ex calciatori della Bundesliga, Patrick Owomoyela e Norbert Dickel. Credendo di fare i simpatici, i due hanno iniziato col chiamare i calciatori friulani “itaker”, termine dispregiativo in uso negli anni ’50, finendo con lo storpiare i nomi di Lasagna e Pussetto (diventati Lasagne e Prosecco). Uno ...

I 49 milioni della Lega : Truffa prescritta per Bossi e Belsito - ma i fondi restano confiscati : Il verdetto dopo 5 ore di camera di consiglio. Resta il reato di appropriazione indebita per il tesoriere del Carroccio. Confermata la confisca del denaro

Rimborsi Truffa della Lega - Belsito ricusa il collegio della Cassazione. Giovedì scatta la prescrizione : L’ex tesoriere della Lega Francesco Belsito, imputato nel processo sulla truffa ai danni dello Stato sui Rimborsi elettorali, ricusa il collegio della sezione feriale della Cassazione chiamato a decidere sulle condanne - e la confisca dei 49 milioni - emesse dalla corte d’appello di Genova il 26 novembre. Lo annunciato il Legale di Belsito, Angelo Alessandro Sammarco. L’udienza è sospesa per formalizzare la ...

Bolletta Tim : nuova Truffa in circolazione - ecco il vademecum dell’azienda : Bolletta Tim: nuova truffa in circolazione, ecco il vademecum dell’azienda Bolletta Tim – Visti gli svariati tentativi di truffa ai danni dei clienti Tim la compagnia ha lanciato una vera e proprio contro-offensiva. L’invito ai clienti TIM è dunque di segnalare qualsiasi anomalia. “Ti informiamo – scrivono dalla compagnia – che abbiamo ricevuto varie segnalazioni di sospetti tentativi di truffa ai danni dei nostri ...

“WhatsApp offre 1000GB di internet gratis” : attenzione alla Truffa per il 10° compleanno dell’app : WhatsApp ha compiuto 10 anni nel 2019 e questo non è sfuggito all’attenzione dei criminali informatici che hanno cercato di sfruttare a loro beneficio questo evento. I ricercatori di ESET hanno ricevuto un messaggio su WhatsApp in cui venivano offerti ben 1000GB di dati internet gratuiti come regalo di compleanno di WhatsApp ai suoi utenti. In realtà questo messaggio non proviene affatto da WhatsApp, né offre davvero 1000GB di dati internet. È ...

Reggio Calabria - fermato il presunto assassino della tabaccaia : è un ludopatico che credeva di essere stato Truffato dalla donna : È stata uccisa da un cliente ludopatico che credeva di essere stato truffato. È stato quindi un omicidio volontario e premeditato quello di Mariella Rota, la tabaccaia di 66 anni assassinata a colpi di mannaia martedì a Reggio Calabria. Sono stati gli investigatori della Squadra Mobile, coordinati dalla Procura, a risalire al movente dell’omicidio dopo aver fermato il presunto assassino, Billi Jay Sicat, di 43 anni, di origini filippine, ...

Indiano tenta una Truffa con un turbante al quiz della patente : Andrea Pegoraro L'episodio è avvenuto a Firenze. L'uomo è stato portato in ospedale perchè l'auricolare gli era rimasto incastrato nell'orecchio Ha tentato una truffa al quiz per la patente presentandosi con un auricolare coperto da un turbante. Protagonista del gesto è stato un Indiano di 39 anni alla Motorizzazione civile di Firenze, dove era in corso l’esame. L’uomo, residente in provincia di Arezzo, è stato portato d’urgenza ...

Gabrielle Carteris accusata di Truffa : Andrea di Beverly Hills 90210 nei guai a pochi giorni dal debutto del revival : Brutte notizie per Gabrielle Carteris, Andrea di Beverly Hills 90210, che proprio nei giorni in cui ha ripreso il suo ruolo per il revival della serie, si è vista piovere addosso le accuse di truffa. Secondo quanto riporta Variety sembra che l’attrice, presidente del sindacato SAG-AFTRA, avrebbe violato le regole sindacali nella campagna per la sua rielezione. Proprio in questi giorni si sta tenendo la compagna per l'elezione a presidente del ...

Truffato dai pusher - poi il furto e le coltellate : confessa il 19enne fermato per l'omicidio del carabiniere : Uno dei due giovani americani portati in caserma ha ammesso le sue responsabilità. Resta al vaglio degli investigatori il...

La Truffa dei test del DNA - e cosa vogliono davvero : La truffa dei test del DNA, e cosa vogliono davvero Sono sicuro che avrete notato il proliferare di spot che millantano di poter ricostruire alberi genealogici, o dimostrare discendenze impensabili, grazie a un test del DNA. Per una somma modesta ti mandano un kit a casa su cui devi sputare, lo rimandi al mittente e loro in due settimane ti fanno sapere se tra i tuoi antenati c’erano i normanni o gli africani. Quello che vede il mio ...

«Io - ex promotore - vi racconto la Truffa milionaria della setta delle criptovalute» : Lui, la “setta” internazionale delle truffe milionarie con criptomonete inesistenti – che autorità di vigilanza e inquirenti di mezzo mondo stanno investigando o hanno già messo sotto accusa –...

Sky - la centrale del pezzotto : così funzionava la maxi-Truffa : così funziona il sistema della pezzotto-Tv, un business tanto semplice da mettere in piedi ma difficile da debellare. Bastano un minimo di conoscenze informatiche, un po' di marketing...

Truffa dello specchietto a Marina di Modica - denunciato giovane di Noto : I Carabinieri della Stazione di Marina di Modica hanno deferito in stato di libertà per tentata Truffa un uomo di Noto, già gravato da precedenti