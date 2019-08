Quando Nadia Toffa scriveva | «Ho 40 anni | e affronto le difficoltà ogni giorno»

Fonte : vanityfair

(Di martedì 13 agosto 2019), nata il 10 giugno 1979 a Brescia, aveva compiuto 40a inizio estate. La conduttrice de Le Iene da quasi duestava lottando contro un tumore, scoperto dopo un malore improvviso nel dicembre 2017, una battaglia che terapia dopo terapia aveva deciso di rendere pubblica. La conduttrice ha provato fino all’ultimo a mantenere le cure e la vita normale, il più possibile;gli effetti collaterali, invece, si facevano sentire saltava una puntata, rallentava. E in queldel suo compleanno tondo, aveva voluto condividere un nuovo post: «Ciao amici carissimi, finalmente ci siamo liberati dei primi 40… ricchi di emozioni anche grazie a voi, ma le emozioni certo non finiscono qui»,. «le mie...

