Fonte : agi

(Di martedì 13 agosto 2019) Da giugno ad oggi, la Guardia di Finanza ha effettuato 404 controlli sui proprietari di seconde e terzeper glinelle località di vacanza: in 256 casi, in pratica due su tre,emerse irregolarità, per un totale di 1.680 violazioni. In Sardegna, Puglia, Toscana, Emilia Romagna e Lazio i casi più numerosi. Due esempi tra tanti. Nelle "Cinque terre", l'80% degli operatori turistici controllati aveva dichiarato di disporre di un numero di camere e posti letto inferiore a quelli effettivamente riscontrati in sede di ispezione. Emersi ricavi non dichiarati per oltre un milione di euro e Iva evasa per oltre 140 mila euro. A Catania B&B inesistenti per il fisco, ma cliccatissimi online: 11 le strutture individuate, di cui 5 completamente abusive perché sprovviste delle necessarie autorizzazioni di inizio attività e non in regola con gli obblighi ...

emanuelapastor4 : Case per le vacanze, al Fisco sfuggono due affitti su tre - Agenzia_Italia : Due affitti su tre di case per le vacanze sono in nero - mamabuange : @Sapiente_mente @GiulianoBielli @maurizio_ricchi Vedi Uomo al comando, tu hai ragione, se si definisce una data dev… -