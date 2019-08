Di Maio | tutte le cose che dice Salvini ormai sono scuse di chi ha tradito la parola data

Fonte : blogo

(Di martedì 13 agosto 2019) Luigi Diquesta mattina si è incontrato con il capogruppo del MoVimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati Francesco D'Uva per inviare insieme al Presidente della Camera Roberto Fico la richiesta di calendarizzazione urgente dell'ultimo voto sul taglio dei parlamentari. Di, pubblicando su Facebook la foto con D'Uva, ha scritto:"Martedì 13 agosto, Camera dei Deputati. Novità in vista.qui con Francesco D'Uva, il nostro capogruppo alla Camera dei Deputati. Abbiamo appena inviato al Presidente della Camera la nostra richiesta per calendarizzare urgentemente in Aula il taglio di 345 parlamentari - in base all’articolo 62 della Costituzione.veramente orgoglioso del MoVimento 5 Stelle, questa richiesta porta la firma di tutti e 215 i nostri deputati. Come potete vedere, il voto che ci avete dato il 4 marzo è in buone mani"Poi ha aggiunto:"Vediamo cosa succede oggi ...

fattoquotidiano : L'ADDIO SOCIAL A #NADIATOFFA 'Buon viaggio guerriera': da Fiorello a Emma e Luigi Di Maio, tutte le dediche per la… - petergomezblog : Crisi di governo, Di Maio: “Raccolta firme per votare taglio parlamentari prima di sfiducia a Conte. Appello a tutt… - repubblica : 'C'è una riforma a settembre, fondamentale, che riguarda il taglio definitivo di 345 parlamentari. Il mio è un appe… -