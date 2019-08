MotoGp – Joan Mir dimesso dall’ospedale | il pilota Suzuki procede a passo spedito nel suo

MotoGp - Joan Mir salta il GP d’Austria dopo la caduta di Brno. Nessun sostituto per la Suzuki : Joan Mir non parteciperà al GP d’Austria 2019, tappa del Mondiale MotoGP che andrà in scena nel weekend sul tracciato di Zwelteg. L’alfiere della Suzuki era caduto malamente durante i Test disputati lunedì a Brno, lo spagnolo era scivolato ad alta velocità alla curva 1 ed era stata portato in ospedale: i suoi polmoni rimangono infiammati e richiedono un riposo adeguato, dunque nel fine settimana non scenderà in pista. Il centauro, ...

