In fiamme un capannone di rifiuti speciali a Biella | si teme la nube tossica

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 12 agosto 2019) Francesca Bernasconi I vigili del fuoco sono al lavoro dalle 5 del mattino. Ai cittadini è stato intimato di rimanere in casa e chiudere le finestra Un grosso incendio sta distruggendo ildi un'azienda di smaltimento dia Gaglianico, in provincia di. Lesi sono sviluppate con violenza prima delle 5 di questa mattina e hanno invaso uno dei capanonni che costeggiano la strada. Il fuoco ha causato un'intensa colonna di fumo nero, che si sta alzando dal. Per questo, le autorità comunali e quelle sanitarie hanno raccomandato ai residenti di rimanere in casa, con le finestre chiuse: si, infatti, che lapossa essere composta da materiale tossico. I tecnici dell'Arpa, l'Agenzia regionale per l'ambiente, dono al lavoro per rilevare e analizzare la qualità dell'aria. Nel frattempo, i vigili del fuoco, al lavoro dalle 5 di ...

