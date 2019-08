Così com' è il Pd è finito | dice l' ex ministro Carlo Calenda

Soverato - attivista sabota il comizio di Salvini : “Troppe bugie - Così ho spento i microfoni” : Francesco Noto, attivista calabrese, sabato sera ha disattivato l'impianto di amplificazione del comizio di Salvini a Soverato: "All’ennesima bugia che ho sentito, ho solo pensato che non se ne poteva più".Continua a leggere

I monopattini elettrici non sono Così green come sembrano. Uno studio : Sempre più utilizzati anche in Italia, i monopattini elettrici sono considerati spesso una risposta ai problemi di traffico e inquinamento. Ma una nuova ricerca pubblicata dall'Università della Carolina del Nord, mette in discussione in particolare quest'ultimo aspetto, suggerendo che la correlazione tra il cosiddetto scooter sharing e la diminuzione dell'impatto ambientale non sia così scontata come può apparire, soprattutto a causa della ...

Romano Prodi - il “padre” del centrosinistra compie 80 anni : “Bisogna cantare in coro - non da solisti. Così non si va da nessuna parte” : L’Italia dovrebbe “cantare in coro, non avere dei solisti. Ce ne sono anche troppi. E come vediamo in queste ore, non leggono nemmeno lo stesso spartito. A questo punto, mi viene in mente la Prova d’orchestra di Fellini. Crisi o non crisi, andando avanti Così non si va da nessuna parte”. Lo dice su un’intervista a Il Messaggero Romano Prodi, che oggi compie 80 anni e interviene sulla crisi di governo in corso. E, più in ...

Nicole Mazzocato querela Fabio Colloricchio : "Non ci si comporta Così con una ex fidanzata" : Nicole Mazzocato, dalle pagine del settimanale 'Di Più Tv', ha confermato di aver querelato l'ormai ex fidanzato Fabio Colloricchio per le affermazioni molto 'intime' sulla loro relazione durante la partecipazione dell'ex tronista di 'Uomini e Donne' alla versione spagnola dell'"Isola dei Famosi": Forse la situazione, l’essere in tv, lo ha portato a estremizzare le parole, ma resta il fatto che ha detto cose molto personali , appartenenti ...

Georgette Polizzi e la sclerosi multipla/ In terapia - 'Così combatto la bastarda' : Georgette Polizzi e la sclerosi multipla: l'ex concorrente di Temptation Island dopo le prime sei ore di terapia, 'Così faccio dormire la bastarda'

Prendono un taxi e dimenticano 250mila - il tassista se ne accorge e si comporta Così : Una coppia di anziani aveva chiamato il taxi e si era fatta prendere da una banca e aveva chiesto di essere accompagnata a casa. Prima di scendere dal taxi, però, si era dimenticata di prendere la busta che conteneva 250.000,00 euro. Il tassita era andato via a prendere un altro cliente ma, prima che il cliente salisse nell’auto aveva visto la busta e si era accorto del contenuto. A quel punto , senza esitare un attimo, ha chiamato ...

Giorgio Mulè contro Giovanni Toti : "Come vuole fare il capo". Così pensa di derubare Berlusconi : «Forza Italia non vive alcuna crisi di identità, come ribadito dal presidente Berlusconi. Siamo il perno del centrodestra e rivendichiamo la nostra tradizione democratica, moderata e liberale. C' è poi chi, folgorato sulla via dell' opportunismo, gioca a fare il leader con i voti degli altri spaccia

Se lui è un papà responsabile - si dovrebbe comportare Così : Quando si diventa genitori, intraprendiamo il viaggio più bello della nostra vita. Un viaggio impegnativo, certo, con ostacoli, sacrifici e numerose responsabilità. Si parla sempre tanto di maternità e poco di paternità. Un tempo quella del padre era una figura autorevole, assente, talvolta rigida e poco affettuosa. Tuttavia, il suo ruolo, nel corso degli ultimi decenni, è cambiato considerevolmente. Da quando negli anni ’70 le donne hanno ...

Radio Marte – Auriemma : “Serve un regolamento per le commissioni agli agenti - Così si perde il calcio” : Nel corso di Si gonfia la rete su Radio Marte, il giornalista Raffaele Auriemma ha parlato delle commissioni per gli agenti dei calciatori : “In questo modo il calcio avrà problemi. Le commissioni ormai sono una routine, é la terza parte del cartellino in mano ai procuratori. Il calciomercato ormai è in mano a pochi agenti che dettano leggi. Come c’era il fenomeno Gea ed è finito, io credo che ci dovrebbe essere un regolamento ...

Vieni da me - amarezza per Caterina Balivo : "Il mio agosto è cominciato Così" - ma davvero? : Caterina Balivo ha dovuto salutare la bella Capri, dove ha trascorso le sue ferie estive, per tornare a lavoro. Ebbene sì, la conduttrice è già tornata a Roma, negli uffici Rai, per preparare il programma Vieni da Me, in onda da settembre. Comincia così l'agosto della Balivo, che ha voluto condivide

Incendi - l’Artico sta bruciando : fuoco in Alaska - Groenlandia e Siberia - “mai successo niente di simile - non sappiamo come l’atmosfera reagirà a una situazione Così drammatica” [FOTO e VIDEO] : l’Artico sta bruciando. Grandi fasce del tradizionalmente freddo Artico vengono consumate da un incredibile numero di Incendi dalla Russia alla Groenlandia e all’Alaska. “Incendi artici: la combinazione di queste due parole è ancora insolita nel mio campo della scienza degli Incendi. Gli Incendi artici sono rari, ma non sono senza precedenti. Quello che è senza precedenti è il numero di Incendi che si stanno verificando. I satelliti intorno al ...

Calciomercato - le trattative : il Parma attivissimo Così come il Lecce - mosse in difesa di Brescia e Lazio : Non solo le big del campionato di Serie A, sul Calciomercato si muovono anche le piccole e medie squadre. Il mercato della Fiorentina non è ancora decollato, l’obiettivo numero uno per l’attacco porta a De Paul ma la trattativa è difficili, la richiesta infatti dei bianconeri di 40 milioni è inavvicinabile per i viola. Continua la trattativa con il Sassuolo per Lirola, la trattativa anche in questo caso non è facile e si sta ...