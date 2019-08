Veltroni | C' è un pericolo Weimar

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 11 agosto 2019) Waltersu Repubblica dà il suo contributo sulla crisi. Scrive un pezzo con “Cinque pezzi facili”, come le chiama lui. Cinque idee per costruire “un fronte ampio di forze che si accordi su poche, chiare priorità programmatiche. “Non ho mai smesso di parlare, in questi anni, di un”.“Alla Lega bisogna contrapporre non un grido - scrive-. Ma un modo alternativo di intendere la politica, la società. La capacità umile di ritrovare il popolo e quella coraggiosa di salvare l’economia e il lavoro degli italiani dal rischio di una catastrofe”parte proprio dal, “dal tentativo della Lega di usare il consenso di oggi per produrre , probabilmente, un cambio di clima istituzionale fondato sull’idea dei “pieni poteri” e sulla necessità di ...

