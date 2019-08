Sanremo | brucia camper nella rinomata spiaggia dei Tre Ponti

(Di domenica 11 agosto 2019) Ilè andato in fiamme nel parcheggio delladei Tre, a. All'origine del rogo ci sarebbe il corto circuito di un frigo. Il conducente e proprietario è riuscito a mettersi in salvo Fabrizio Tenerelli Unto, verso le 15.30, a, nel parcheggio del rinomato lido dei Tre, in questi giorni affollato di bagnanti, soprattutto vacanzieri giunti per trascorrere il ferragosto. Illeso il conducente e proprietario del mezzo, un settantenne della città dei Fiori, che utilizzava saltuariamente ilcome base di appoggio per trascorrere la giornata in. Sul posto sono intervenuti due mezzi dei vigili del fuoco, che sono dovuti passare dalla pista ciclopedonale; quindi i carabinieri e, a scopo cautelativo, anche un’ambulanza. Le fiamme sarebbero divampate, a causa di un corto circuito del frigo e in pochi ...

