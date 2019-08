MotoGp – I complimenti a Dovizioso e importanti affermazioni di… mercato | Dall’Igna

Fonte : sportfair

(Di domenica 11 agosto 2019) Gigi Dall’Igna sincero al Red Bull Ring: dalla vittoria diai rumors diAria di festa in casa Ducati oggi al Red Bull Ring: al termine di una settimana dove a farla da padrona sono state le voci di un possibile ritorno di Jorge Lorenzo nel team di Borgo Panigale,è riuscito ad attirare l’attenzione su di sè grazie alla strepitosa vittoria di oggi all’ultima curva, ai danni di Marc Marquez. Alessandro La Rocca/LaPresse “Una prestazione così da parte di dovi non può che far piacere a tutti, ha fatto una gara strepitosa, un ultimo giro stupendo ed un’ultima curva clamorosamente bella, non si può far altro che fare ioggi a dovi che se li merita tutti. Sicuramente Honda è cresciuta tantissimo soprattutto sotto l’aspetto ‘motore’, ha fatto un grosso sforzo dal punto di vista motoristico e ...

