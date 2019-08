Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 11 agosto 2019) “Sposo totalmente la linea di Grillo.Siamo stati coerenti, ma non siamo fessi. Se Salvini vuole subito il voto, deve capire che il Parlamento non è ai suoi ordini”. La capogruppo in regione Lazio, dirigente storica del Movimento 5 Stelle, Robertain un’intervista a ‘La Repubblica’a un governo istituzionale con chi ci sta. “La figura del capo politico ha fallito, serve una ledership corale”, aggiunge l’esponente del M5S.Perpuò nascere un governo istituzionale a partire dal taglio dei parlamentari “per fare,quella riforma, la legge elettorale.Quando c’è la volontà politica ci vuole pochissimo tempo. Poi una manovra che sterilizzi le clausole di salvaguardia e metta il Paese al riparo dai mercati”. Quello che disse no a Bersani “era un altro genere di ...

ASuddiTunisi : RT @rosalbacarbutti: Chi urlava contro l'inciucio oggi vuole l'inciucio. Chi diceva mai coi 5 Stelle oggi apre ai 5 Stelle. Pure nel trasfo… - rosalbacarbutti : Chi urlava contro l'inciucio oggi vuole l'inciucio. Chi diceva mai coi 5 Stelle oggi apre ai 5 Stelle. Pure nel tra… - HuffPostItalia : Lombardi apre ad accordo con il Pd. “Io dopo aver governato con la Lega penso di poter andare d’accordo anche con B… -