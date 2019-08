Una persona ha sparato in una moschea di Oslo | in Norvegia | c’è un ferito

Norvegia - sparatoria in una moschea : Una persona colpita. Fermato un uomo : Una sparatoria è avvenuta questo pomeriggio in una moschea nella cittadina di Baerum, in Norvegia.Continua a leggere

Teresa Cilia a Gianni Sperti : “Mai Una cosa giusta in 20 anni - sei ignorante e senza personalità” : Scontro a distanza tra Teresa Cilia e Gianni Sperti. L’ex tronista attacca l’opinionista di Uomini e Donne, uno tra i primi scesi in campo per difendere il programma e Raffaella Mennoia, autrice della trasmissione. “Stare lì da 20 anni e non dire mai una cosa giusta equivale a essere ignoranti e senza personalità”. Lui replica: “Avrei dovuto ascoltare chi ti aveva inquadrata per quello che sei”.

L’Alzheimer colpisce Una persona ogni tre secondi : il test per predirlo e cosa mangiare per prevenirlo : L’Alzheimer colpisce una persona ogni tre secondi in tutto il mondo e ogni anno le nuove diagnosi sono 7,7 milioni. A lanciare l’allarme su questi dati preoccupanti è stato il Policlinico Gemelli con il progetto Interceptor, il cui obiettivo è quello di identificare tra persone con declino cognitivo lieve quelle a maggior rischio di evoluzione verso la malattia di Alzheimer. Lo studio è promosso e sostenuto dal Ministero della Salute ...

Lutto per Stash dei The Kolors : “E' difficile - era Una persona molto importante” : Il cantante ha condiviso con i follower il momento di particolare tristezza per la perdita dello zio che in qualche modo ha...

Shadows of Doubt è un ispirato gioco investigativo in prima persona ambientato in Una città completamente simulata : Nel ricco panorama dei giochi per PC aggiungiamo l'ispirato titolo sviluppato da ColePowered Games, Shadows of Doubt.Di che gioco si tratta? Ebbene, è presto detto. Shadows of Doubt viene definito come un titolo investigativo in prima persona ambientato in una città completamente simulata dalle forti tinte noir.C'è un serial killer a piede libero, e spetterà a voi catturarlo con ogni mezzo necessario. Dovrete mantenere un basso profilo, ...

Mentre guida si accorge che Una persona è in difficoltà perché ha forato una gomma - da una mano e ha come ricompensa 200.000 - 00 dollari : Un uomo che ha molto sofferto nella vita ha ricevuto un premio incredibile. L’uomo, che si chiama Eric, si è trovato a partecipare a una candid camera senza volerlo. Eric ha perso tutto per un terrificante incendio che gli ha devastato la casa e distrutto ogni suo avere. Non solo il fuoco gli ha provocato ustioni in tutto il corpo che non gli permettono di vivere nel miglior dei modi. La fortuna però capita all’improvviso. Un attore ...

Teresa Cilia contro la Mennoia : 'Ce l'ho solo con Una persona non con tutta la redazione' : Dopo aver letto cosa si dice sui social network, Teresa Cilia ha deciso di esporsi nuovamente per fare chiarezza sull'attacco che ha fatto alcuni giorni fa ad un membro della redazione di Uomini e Donne. L'ex tronista, dunque, ha precisato di avercela esclusivamente con Raffaella Mennoia e che il loro rapporto, sia professionale che umano, si è interrotto dopo un episodio specifico accaduto in studio anni fa. Il nuovo sfogo di Teresa contro la ...

Boateng sceglie la 10 : “Una cosa che non mi manca è la personalità” : Alla presentazione ufficiale come giocatore della Fiorentina, Kevin Prince Boateng ha spiegato perché ha scelto la maglia numero 10. Le sue dichiarazioni sono su Libero: “So che è un numero importante perché lo hanno indossato giocatori fortissimi. L’ho preso perché sono venuto qua per fare grandi cose, non per scherzare. Una cosa che non mi manca è la personalità. Io voglio prendermi più responsabilità possibili, anche per fare giocare ...

Stati Uniti - 246 morti in sparatorie di massa dall’inizio dell’anno : in media uccisa più di Una persona al giorno : Nelle ultime ventiquattro ore negli Stati Uniti sono morte 29 persone in due sparatorie di massa: in Ohio, dove sabato notte sono state uccise 9 persone, e in Texas, dove un 21enne ha ucciso 20 clienti di un supermercato. Cifre che si inseriscono nei dati dei cosiddette mass shooting, cioè gli assalti a mano armata con più di quattro persone colpite (morti o feriti, esclusi gli aggressori) in un unico luogo e in un arco di tempo minimo: ...

VIDEO Andrea Dovizioso : “Luca Semprini era Una bravissima persona” : Impegnato nel GP di Repubblica Ceca in quel di Brno Andrea Dovizioso si è detto soddisfatto sulle performance nelle prove libere e poi ha espresso ovviamente le proprie dichiarazioni nei confronti di Luca Semprini, 35enne bolognese, addetto stampa della Ducati, che è deceduto all’improvviso nell’hotel che ospitava la squadra. Andiamo a sentire le parole della prima guida della casa italiana. VIDEO – Andrea Dovizioso: ...

Amazfit GTR riceve il suo primo aggiornamento per Una maggiore personalizzazione : Huami ha mostrato alcune nuove watchface, dedicate a personaggi di cartoni animati famosi in Cina, che arriveranno a breve su Amazfit GTR. L'articolo Amazfit GTR riceve il suo primo aggiornamento per una maggiore personalizzazione proviene da TuttoAndroid.

Devil's Hunt : l'ispirato action in terza persona basato sull'eterno scontro tra luce e oscurità ha Una data di uscita : Devil's Hunt arriverà su PC tramite Steam il 17 settembre, in seguito saranno lanciate le versioni PlayStation 4, Xbox One e Switch nel primo trimestre 2020, come annunciato dal publisher 1C Entertainment e dallo sviluppatore Layopi Games. La versione Switch è stata recentemente rivelata.Mentre il gioco era originariamente previsto per il lancio simultaneo su PlayStation 4, Xbox One e PC, Layopi Games ha deciso di spostare la data di ...

The Sojourn : l'ispirato puzzle game in prima persona ha Una data di uscita : Iceberg Interactive ha annunciato qualche ora fa che il suo puzzle game in prima persona The Sojourn ha finalmente una data di uscita. Il gioco sarà disponibile su PS4, PC ed Xbox One dal 20 settembre 2019.Ecco quanto riportato dagli sviluppatori nel comunicato:"Una storia di luce, oscurità e sulla natura della realtà. Immergiti in un puzzle game ambientato in un mondo fatto di luce ed ombra. In The Sojourn arriverete su una misteriosa landa, ...

Una seconda persona è morta di ebola a Goma - Una grande città del Congo : Una seconda persona è morta di ebola a Goma, una grande città del Congo al confine con il Ruanda: dallo scorso agosto a causa della nuova diffusione del virus sono morte oltre 1.600 persone, ma finora si erano tutte ammalate