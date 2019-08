LIVE Moto3 | GP Austria 2019 in DIRETTA | cominciano le FP3 con Vietti che prova a

Fonte : oasport

(Di sabato 10 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.58 Splende il sole a Spielberg in queste ore, dunque appare per il momento scongiurato il rischio pioggia in vista delle qualifiche. Per domani invece le previsioni meteo non sono altrettanto incoraggianti… 8.54 Nel frattempo la direzione gara comunica le seguenti penalità da scontare domani in griglia di partenza: 12 posizioni di penalità per i giapponesi Ai Ogura e Ayumu Sasaki (guida irresponsabile in FP2) e obbligo di partire dall’ultima posizione per il sudafricano Darryn Binder (guida irresponsabile in FP2). 8.50 Si profila una giornata molto intensa ed incerta fino alla fine, con molti piloti veloci quasi sullo stessollo che si contenderanno la pole position. 8.45 Questa sessione sarà decisiva per stabilire i 14 piloti che potranno prendere parte al Q2 senza dover passare da un insidiosissimo Q1. Di seguito ...

OA_Sport : LIVE Moto3, GP Austria 2019 in DIRETTA: FP3 e qualifiche in tempo reale - zazoomblog : LIVE Moto3 GP Austria 2019 in DIRETTA: FP3 e qualifiche in tempo reale - #Moto3 #Austria #DIRETTA: #qualifiche - OA_Sport : LIVE #Moto3, #AustrianGP 2019 in DIRETTA: Kornfeil precede Arbolino e Vietti nelle FP1, alle 13.15 la seconda sessi… -