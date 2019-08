Ex pugile ubriaco manda ko un carabiniere con un pugno

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 10 agosto 2019) Claudio Carollo Un 62enne, in pesante stato di ebrezza e con un passato daprofessionista, ha colpito in pieno volto unche è andato al tappeto Era unprofessionista, ma questo l'hanno scoperto dopo aver accompagnato il collega in ospedale. A Montichiari, in provincia di Brescia, un 62enne hato al tappeto uncon un gancio in pieno volto. I militari si erano presentati a casa dell'ex boxeur perché alla guida in stato di ebrezza aveva provocato diversi tamponamenti. Effettivamente dagli esami il tasso alcolemico sarebbe risultato di 2,5 grammi per litro, ben cinque volte superiore ai limiti di legge. Intorno alle due di notte di mercoledì, il 62enne si era messo alla guida dopo una serata passata a sbevazzare. Come riportato dalla stampa locale, nel tentativo di tornare a casa ha tamponato e ha sbattuto su diversi altri mezzi senza ...

