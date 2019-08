Dieta dell’aceto di mele del Dr Jarvis | ti depuri e combatti il colesterolo

Fonte : dilei

(Di sabato 10 agosto 2019) Due cucchiaini di aceto diprima dei pasti per depurarsi, rimanere in forma e perdere fino a tre taglie in un anno. È stata elaborata negli anni ’50 dal Dottor, che si è ispirato alla terra in cui è cresciuto – il Vermont – e dove l’aceto diviene usato come toccasana da secoli. Laelaborata dal Dottor– secondo quanto riporta l’Alliance for Natural Health – è semplice, adatta a tutti e basata su una medicina efficace e naturale, senza particolari controindicazioni. Sulla base della sua esperienza diretta, ha intuito tutta la potenza di questa medicina naturale, ottimo tonico ma anche utilissima per perdere peso. Ladi, è unaprobiotica che punta a far perdere i chili in più in modo graduale e questa gradualità, come si sa, al contrario di quello che accade con diete più veloci e drastiche, fa sì che, una ...