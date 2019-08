Traffico Roma del 09-08-2019 ore 07 | 30

Traffico Roma del 08-08-2019 ore 20 : 00 : NORMALIZZATO IL Traffico SULLA VIA PONTINA , PER TUTTO IL POMERIGGIO INTERESSATA DA RALLENTAMENTI E CODE MIGLIORA LA SITUAZIONE ANCHE SUL RACCORDO ANULARE , DOVE LA CIRCOLAZIONE SI E’ QUASI DEL TUTTO NORMALIZZATA , SOLO IN CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO RESIDUI RALLENTAMENTI TRA PONTINA E LAURENTINA A FIDENE , CODE PER INCIDENTE IN VIA ALTAGNANA IN DIREZIONE DEL VIADOTTO SARAGAT SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER INCIDENTE IN USCITA DA Roma ...

Traffico Roma del 08-08-2019 ore 19 : 30 : NORMALIZZATO IL Traffico SULLA VIA PONTINA , PER TUTTO IL POMERIGGIO INTERESSATA DA RALLENTAMENTI E CODE MIGLIORA LA SITUAZIONE ANCHE SUL RACCORDO ANULARE , DOVE LA CIRCOLAZIONE SI E’ QUASI DEL TUTTO NORMALIZZATA , SOLO IN CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO RESIDUI RALLENTAMENTI TRA PONTINA E LAURENTINA A FIDENE , CODE PER INCIDENTE IN VIA ALTAGNANA IN DIREZIONE DEL VIADOTTO SARAGAT SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER INCIDENTE IN USCITA DA Roma ...

Traffico Roma del 08-08-2019 ore 19 : 00 : AUMENTA IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE , SOPRATTUTTO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DOVE SI STA IN FILA TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA VIA DEL MARE E LA RomaNINA MENTRE SULLA CARREGGIATA INTERNA E’ UN INCIDENTE A PROVOCARE CODE TRA LA CENTRALE DEL LATTE E LA CASILINA SULLA VIA PONTINA AUTO IN FILA IN DIREZIONE LATINA TRA IL RACCORDO ANULARE E CASTEL DI DECIMA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER ENTRARE SULLA ...

Traffico Roma del 08-08-2019 ore 18 : 30 : AUMENTA IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE , SOPRATTUTTO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DOVE SI STA IN FILA TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA VIA DEL MARE E LA RomaNINA MENTRE SULLA CARREGGIATA INTERNA E’ UN INCIDENTE A PROVOCARE CODE TRA LA CENTRALE DEL LATTE E LA CASILINA SULLA VIA PONTINA AUTO IN FILA IN DIREZIONE LATINA TRA IL RACCORDO ANULARE E CASTEL DI DECIMA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER ENTRARE SULLA ...

Traffico Roma del 08-08-2019 ore 18 : 00 : SULLA VIA PONTINA TERMINATE LE CODE IN DIREZIONE DI Roma, RESTANO INVECE SULLA CARREGGIATA PER LATINA TRA IL RACCORDO ANULARE E CASTEL DI DECIMA AUTO IN FILA IN USCITA DA Roma SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOGLIATTI E TOR CERVARA. AUMENTA IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE , DOVE PER Traffico SI STANNO FORMANDO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA VIA DEL MARE E LA RomaNINA SONO INIZIATI QUESTA SETTIMANA I LAVORI DI ABBATTIMENTO DEL VECCHIO ...

Traffico Roma del 08-08-2019 ore 17 : 30 : SULLA VIA PONTINA TERMINATE LE CODE IN DIREZIONE DI Roma, RESTANO INVECE SULLA CARREGGIATA PER LATINA TRA IL RACCORDO ANULARE E CASTEL DI DECIMA AUTO IN FILA IN USCITA DA Roma SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOGLIATTI E TOR CERVARA. AUMENTA IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE , DOVE PER Traffico SI STANNO FORMANDO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA VIA DEL MARE E LA RomaNINA SONO INIZIATI QUESTA SETTIMANA I LAVORI DI ABBATTIMENTO DEL VECCHIO ...

Traffico Roma del 08-08-2019 ore 17 : 00 : CODE PER INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST DIREZIONE SAN GIOVANNI IN AVVICINAMENTO AL BIVIO PER LA A24 ALTRO INCIDENTE IN PIAZZA RISORGIMENTO IN PROSSIMITÀ DI VIA OTTAVIANO, INEVITABILI I RALLENTAMENTI NORMALIZZATO INVECE IL Traffico SULLA VIA SALARIA IN USCITA DALLA CAPITALE ENTRIAMO ORA SUL RACCORDO ANULARE , DOVE PER Traffico SI STANNO FORMANDO CODE TRA LA TIBURTINA E LA PRENESTINA , SIAMO IN CARREGGIATA INTERNE ANCORA CODE POI SULLA VIA ...

Traffico Roma del 08-08-2019 ore 16 : 30 : CODE PER INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST DIREZIONE SAN GIOVANNI IN AVVICINAMENTO AL BIVIO PER LA A24 ALTRO INCIDENTE IN PIAZZA RISORGIMENTO IN PROSSIMITÀ DI VIA OTTAVIANO, INEVITABILI I RALLENTAMENTI NORMALIZZATO INVECE IL Traffico SULLA VIA SALARIA IN USCITA DALLA CAPITALE ENTRIAMO ORA SUL RACCORDO ANULARE , DOVE PER Traffico SI STANNO FORMANDO CODE TRA LA TIBURTINA E LA PRENESTINA , SIAMO IN CARREGGIATA INTERNE ANCORA CODE POI SULLA VIA ...

Traffico Roma del 08-08-2019 ore 15 : 30 : disagi in via lunghezzina per un incidente altezza autostrada a24 altro incidente in piazza risorgimento in prossimità di via ottaviano, inevitabili i rallentamenti incolonnamenti sulla via salaria in uscita dalla capitale tra via cortona e via borgo san lorenzo direzione raccordo anulare, la causa un cantiere con conseguente riduzione della carreggiata sulla tangenziale est code per un incidente tra via tiburtina e l’uscita per la a24 ...

Traffico Roma del 08-08-2019 ore 14 : 30 : SULLA VIA PONTINA PER LAVORI SI RALLENTA TRA CASTEL DI DECIMA E VIA DI PRATICA VERSO LATINA., DA POCO SI STANNO FORMANDO CODE ANCHE SULLA CARREGGIATA OPPOSTA , DIREZIONE Roma, ALL’ALTEZZA DI SPINACETO RALLENTAMENTI E CODE PER LAVORI ANCHE SULLA VIA SALARIA IN IN USCIRA DALLA CITTA’ TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E VILLA SPADA REGOLARE LA CIRCOLAZIONE SULE RESTO DELLA CAPITALE CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII, PER LAVORI ALL’IMPIANTO DI ...

Traffico Roma del 08-08-2019 ore 13 : 30 : INCOLONNAMENTI SULLA VIA PONTINA PER LAVORI DI PULITURA TRA CASTEL DI DECIMA E VIA DI PRATICA VERSO LATINA. Traffico SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE. CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII, PER LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO, IN DIREZIONE SALARIA. SONO INIZIATI QUESTA SETTIMANA I LAVORI DI ABBATTIMENTO DEL VECCHIO TRATTO SOPRAELEVATO DELLA TANGENZIALE EST IN PROSSIMITÀ DELLA STAZIONE ...

Traffico Roma del 08-08-2019 ore 12 : 30 : RALLENTAMENTI PER LAVORI SULLA VIA SALARIA TRA VILLA SPADA E VIA CASTIGLION FIORENTINO IN DIREZIONE RACCORDO. PER Traffico E LAVORI RALLENTAMENTI SULLA VIA ARDEATINA DAL VIA DEL CASALE DELLE CORNACCHIOLE A VIA DI TORRICOLA IN DIREZIONE CENTRO INCOLONNAMENTI SULLA VIA PONTINA PER LAVORI DI PULITURA TRA CASTEL DI DECIMA E VIA DI PRATICA VERSO LATINA. Traffico SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE. CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII, PER LAVORI ...

Traffico Roma del 08-08-2019 ore 11 : 30 : RALLENTAMENTI PER LAVORI SULLA VIA SALARIA TRA VILLA SPADA E VIA CASTIGLION FIORENTINO IN DIREZIONE RACCORDO. INCIDENTE SULLA VIA LAURENTINA CON RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E VIA DI VALLERANO IN DIREZIONE DI TRIGORIA. PER Traffico E LAVORI INCOLONNAMENTI SULLA VIA ARDEATINA DAL RACCORDO A VIA DEL CASALE DELLE CORNACCHIOLE IN DIREZIONE CENTRO INCOLONNAMENTI SULLA VIA PONTINA PER LAVORI DI PULITURA TRA SPINACETO E VIA DI PRATICA VERSO ...

Traffico Roma del 08-08-2019 ore 10 : 30 : INCIDENTE SULLA VIA LAURENTINA CON RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E VIA DI VALLERANO IN DIREZIONE DI TRIGORIA. PER Traffico E LAVORI INCOLONNAMENTI SULLA VIA ARDEATINA DAL RACCORDO A VIA DEL CASALE DELLE CORNACCHIOLE IN DIREZIONE CENTRO INCOLONNAMENTI SULLA VIA PONTINA PER LAVORI DI PULITURA TRA SPINACETO E VIA DI PRATICA VERSO LATINA. Traffico SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE. NEL QUADRANTE NORD DELLA CITTÀ PROSEGUONO I LAVORI ALL’INTERNO ...