Simulatore TFS Inps online | calcolo | come funziona | come utilizzarlo

Fonte : leggioggi

(Di venerdì 9 agosto 2019) Accanto al TFR (Trattamento di Fine Rapporto), riservato ai dipendenti del settore privato che cessano il rapporto di lavoro, il nostro ordinamento prevede lo stesso istituto anche per i dipendenti pubblici, che prende il nome di TFS (Trattamento di Fine Servizio). Cosìper la compagine dei lavoratori privati, il TFS è una somma di denaro spettante al lavoratore alla risoluzione del rapporto di lavoro con lo Stato. Chi ha diritto a Tfs e Tfr Hanno diritto all’indennità di buonuscita i dipendenti civili e militari dello Stato assunti con contratto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000 e, indipendentemente dalla data di assunzione, i dipendenti rimasti in regime di diritto pubblico, che hanno risolto, per qualunque causa, il rapporto di lavoro e quello previdenziale con almeno un anno di iscrizione. Al personale assunto con contratto a tempo indeterminato dopo il 31 ...