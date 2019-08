Fluidi quantistici di luce | è possibile realizzare una giunzione Josephson

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 9 agosto 2019) Nell’ultimo decennio, lo sviluppo di nuovi materiali ha portato alla creazione di dispositivi in cui anche lasi comporta come un fluido quantistico, in alcune delle più intriganti manifestazioni della fisica quantistica – supertà, superconduzione e condensazione di Bose-Einstein – su scala macroscopica, ovvero in sistemi con migliaia di particelle. In un articolo pubblicato su Nature Photonics, i ricercatori dell’Istituto di nanotecnologia del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Nanotec) di Lecce, in collaborazione con l’Istituto di fisica dell’Accademia polacca delle scienze, hanno dimostrato che èuna(JJ) in superdi polaritoni. “Con questa complessa definizione tecnica, probabilmente poco comprensibile per i non addetti ai lavori, si esprime un fenomeno molto particolare ...