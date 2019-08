Con l’app VMOS potete avere un altro sistema Android indipendente sul vostro smartphone

Gatto Con la testa incastrata nella bottiglia - l’appello per salvarlo : “Non mangia da giorni” : A Verona i cittadini hanno dato il via ad un tam tam social, e non solo, per salvare un Gatto che si aggira per la città con la testa incastrata in una bottiglia di plastica. "Non mangia e beve da giorni, oltre a respirare a fatica". Creata una task force di associazioni e veterinari per salvarlo.Continua a leggere

Clienti TIM - Controllate gli SMS e l’app MyTIM per avere gigabyte in regalo : TIM regala 5Gb al mese per 12 mesi ad alcuni Clienti TIM, che possono attivarla tramite SMS o utilizzando l'app MyTIM. L'articolo Clienti TIM, controllate gli SMS e l’app MyTIM per avere gigabyte in regalo proviene da TuttoAndroid.

Fondi Lega - Cassazione : truffa prescritta per Bossi e Belsito - ma per lui resta l’appropriazione indebita. Confermata Confisca 49 milioni : Prescritto il reato di truffa per Umberto Bossi e Francesco Belsito che però resta responsabile del reato di appropriazione indebita: per lui ci sarà in questo caso la rideterminazione della pena in Appello. Lo ha deciso la Cassazione che si è pronunciata in merito al processo sulla truffa ai danni dello Stato per i rimborsi elettorali. I giudici hanno anche confermato la confisca dei 49 milioni alla Lega, mentre cadono le confische ...

Con l’app Readly è come avere un’edicola in tasca : Readly è un'applicazione dedicata ai lettori di riviste che mette a disposizione oltre 4000 fra le migliori pubblicazioni. Si tratta di una sorta di Spotify per riviste che offre la possibilità di leggere un numero illimitato di pubblicazioni italiane e internazionali, compresi i numeri arretrati, pagando un canone fisso mensile, che può risultare conveniente per chi legge numerosi periodici. L'articolo Con l’app Readly è come avere ...

Qustodio - l’app di parental Control per Controllare i dispositivi dei più piccoli : In un mondo iperconnesso ed in rapido mutamento come quello attuale, essere genitori è diventato ancora più complesso. Questo cambiamento porta i più piccoli a venire facilmente in contatto con una realtà che per quanto moderna può celare vari pericoli. Grazie ad alcune app come Qustodio, di cui vi parleremo in questo articolo, è possibile […] Qustodio, l’app di parental control per controllare i dispositivi dei più piccoli

Sicurezza bis - De Falco : “Farà solo morti in mare”. Poi l’appello al M5s : “Abbiate schiena dritta. Per una volta votate seCondo coscienza” : Nel giorno in cui al Senato, tra numeri incerti e malumori nel gruppo M5s, arriva il decreto Sicurezza bis, provvedimento bandiera di Matteo Salvini, è l’ex senatore pentastellato, poi espulso, Gregorio De Falco ad attaccare: “Il vero intento di questo provvedimento è creare la morte delle persone come deterrente reale“, ha sottolineato. E ancora, rivolgendosi proprio al suo vecchio gruppo di appartenenza, chiedendo agli ex ...

Dite basta alle chiamate indesiderate Con l’app tellows : tellows è un'applicazione che permette di evitare le chiamate indesiderate come quelle provenienti da call center, ricerche di mercato, trading, spam o truffe, identificando la natura del chiamante che non è presente nella rubrica. Grazie all'enorme community di tellows, le chiamate anonime vengono segnalate con un punteggio da 1 (molto serio) a 9 (per niente serio) sul display dello smartphone, offrendovi la possibilità di decidere se ...

Pd - l’appello di Calenda a Zingaretti - Renzi e Gentiloni : “Ho unito le petizioni Contro Salvini. Facciamo sforzo di unità?” : Un tweet per unire le varie anime del partito, non solo metaforicamente. È l’iniziativa di Carlo Calenda, che nel pomeriggio ha scritto un messaggio sul popolare social network per provare a fare ciò che nessuno tra i big democratici è riuscito a portare a termine: unificare le correnti in un’iniziativa politica. Nella fattispecie, si tratta delle due diverse petizioni per chiedere il passo indietro del vicepremier Matteo Salvini. ...

Con l’app YoWindow Meteo è come avere una finestra in tasca : YoWindow Meteo è una applicazione che mostra le previsioni del tempo con lo sfondo che rispecchia il Meteo del momento con tanto di audio. La caratteristica principale dell'interfaccia è la possibilità di far avanzare il tempo trascinando un dito sullo schermo, che permette di vedere i cambiamenti climatici nell'arco del giorno. L'articolo Con l’app YoWindow Meteo è come avere una finestra in tasca proviene da TuttoAndroid.

I Post-it sono sbarcati su Android Con l’app ufficiale : provateli subito : Post-it è un'applicazione che permette di acquisire con la fotocamera le note scritte sui popolari foglietti colorati o creare nuove note direttamente sullo smartphone. L'app offre la possibilità di organizzare note e idee su differenti bacheche con la possibilità di condividerle con amici e colleghi oppure di esportarle in applicazioni e servizi cloud, tra cui PowerPoint, Excel, PDF, Dropbox e molti altri. L'articolo I Post-it sono sbarcati su ...

Forza Italia - l’appello di BerlusConi : “Formiamo una federazione fra diversi soggetti per un nuovo centro moderato” : Silvio Berlusconi lancia un appello per una “federazione di centro” che sia alternativa alla sinistra e punti a creare nuova unione all’interno del centro-destra, in gran parte fagocitato dall’avanzata della Lega di Matteo Salvini. Così il leader forzista chiama a raccolta “tutti i soggetti, i singoli cittadini che fanno parte dell’altra Italia. Non si tratta di fondare un nuovo partito, ma di creare una federazione ...

Sanità - AIMO : “Serve un tavolo Con AIFA sulla rimborsabilità e l’appropriatezza dei farmaci” : Un tavolo tecnico con AIFA sui criteri di rimborsabilita’ e di appropriatezza in particolare dei farmaci innovativi, ma in generale anche di tutte le altre terapie delle varie branche specialistiche. E’ quanto richiesto da AIMO-Associazione italiana medici oculisti, che ha partecipato oggi, insieme ad altre societa’ scientifiche, all’incontro che si e’ tenuto presso la commissione Igiene e Sanita’ del Senato ...

Strage di Bologna - l’appello dei familiari delle vittime : “Consegnate le immagini di quel giorno - utili per individuare altri responsabili” : Fotografie, immagini, filmati possono essere fondamentali per raggiungere la verità. Per capire, finalmente, cosa è successo il 2 agosto del 1980, quando una bomba nella stazione di Bologna provocò la morte di 85 persone. Lo ricorda, pochi giorni prima del 39° anniversario della Strage, Paolo Bolognesi, il presidente dell’Associazione dei familiari delle vittime che fa un appello a tutti coloro che passarono, quel giorno, dal capoluogo ...

Formula 1 - l’Alfa Romeo non ci sta : pronto l’appello Contro la penalizzazione subita dopo il Gp di Germania : Il team di Hinwil ha annunciato che presenterà appello contro la penalizzazione inflitta a Giovinazzi e Raikkonen dopo il Gp di Germania L’Alfa Romeo non ha nessuna intenzione di arrendersi, la penalizzazione inflitta a Raikkonen e Giovinazzi a due ore dalla fine del Gp di Germania non è andata giù a Frederic Vasseur. Photo4/LaPresse Il team principal della scuderia svizzera ha infatti preannunciato appello contro la decisione dei ...