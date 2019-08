Call of Duty | Modern Warfare avrà molte altre modalità multiplayer non ancora annunciate

Call of Duty : Modern Warfare non sarà un "gioco politico" : Infinity Ward sta insistendo sul fatto che il prossimo sparatutto in prima persona, Call of Duty: Modern Warfare, non sarà un gioco politico. Parlando con Game Informer in un'intervista - che potete vedere nella sua interezza nel video più in basso - Joel Emslie, Art Director di Infinity Ward, ha confermato che Modern Warfare non sarà un gioco con riferimenti politici.È una posizione interessante, soprattutto se consideriamo il modo in cui è ...

Tamagotchi in Call of Duty Modern Warfare : gli animali virtuali invadono il multiplayer : Nel multiplayer di Call of Duty Modern Warfare avrete a disposizione un vero e proprio Tamagotchi, che si nutre delle vostre uccisioni sul campo di battaglia. È questa l'ultima trovata degli sviluppatori di Infinity Ward, al lavoro sul soft reboot di una saga che non ha certo bisogno di presentazioni per gli amanti degli sparatutto in prima persona - e per i videogiocatori più in generale. Se è vero che il team vuole conferire al comparto ...

In Call of Duty : Modern Warfare sarà presente il "Tamagunchi" - un animaletto virtuale che si nutrirà di nemici uccisi : Di Call of Duty: Modern Warfare in queste settimane ne abbiamo parlato abbondantemente. Il gioco ad esempio supporterà mouse e tastiera su PS4 ed Xbox One, le mappe saranno in grado di contenere un massimo di 100 giocatori, e sarà possibile inoltre il cross-play su tutte le piattaforme.Tuttavia Infinity Ward ha svelato qualcosa in più del gioco, in particolare una feature molto carina che consente di portarsi dietro un animaletto virtuale simile ...

Call of Duty : Modern Warfare avrà server dedicati : In arrivo buone notizie per tutti i giocatori in attesa di Call of Duty: Modern Warfare: il team di sviluppo ha confermato che il prossimo capitolo della celebre serie sparatutto potrà contare sulla presenza di server dedicati.I server dedicati non sono rari, ma un gioco come Call of Duty: Modern Warfare con questa funzionalità è certamente una buona notizia.La conferma della presenza dei server dedicati è stata annunciata nel numero di Game ...

Call of Duty : Black Ops 4 riceve la modalità Pandemic per 80 giocatori : Sin da quando è stato rivelato che Call of Duty: Black Ops 4 avrebbe incluso una modalità battle royale, i fan hanno avuto alcune reazioni contrastanti. I giocatori di COD non erano troppo entusiasti dell'idea di avere una modalità in stile Fortnite, ma apparentemente le cose sono cambiate con l'arrivo di Blackout. Dalla sua uscita, in molti si sono divertiti, grazie anche ai vari aggiornamenti di Treyarch. E un nuovo aggiornamento è previsto ...

Fortnite e Call of Duty responsabili delle sparatorie USA? Videogiochi di nuovo sotto accusa : Fortnite e Call of Duty sono due videogame assolutamente celebri tra la community videoludica. Due sparatutto molto diversi, accomunati da scontri online particolarmente intensi tra centinaia di giocatori. Non solo, la Battaglia Reale di Epic Games e la saga sparatutto a marchio Activision - di ritorno ad ottobre su PC, PS4 e Xbox One con il nuovo capitolo, Modern Warfare - sono state protagoniste degli ultimi fatti di cronaca in USA. O meglio, ...

Strage di El Paso : 20 morti - un suprematista bianco con un AK-47 ma la colpa è di Fortnite - Call of Duty e i videogiochi : "L'idea di questi videogiochi che disumanizzano gli individui in qualcosa in cui si spara ad altre persone. Ho sempre sentito che questo sarebbe stato un problema per le generazioni future. Abbiamo visto studi che dimostrano ciò che questi prodotti fanno alle persone, guardi a queste foto e come tutto è accaduto. Potete vedere azioni di questo tipo all'interno dei videogiochi e altro ancora".Parole di Kevin McCarthy, politico repubblicano che ...

In Call of Duty : Modern Warfare potrete vedere i compagni attraverso i muri : Pochi giorni fa Infinity Ward ha presentato ufficialmente il multiplayer di Call of Duty: Modern Warfare, lasciando interdetti molti giocatori per l'assenza della mini-mappa.La decisione del team di sviluppo di rimuovere questo elemento segna un cambiamento significativo per la serie. Al suo posto è stata introdotta una bussola nel margine superiore dello schermo, che tuttavia non sembra aver soddisfatto la community.I fan della serie negli ...

Call of Duty : Modern Warfare - nessun piano per includere una modalità Battle Royale : Lo scorso anno Black Ops 4 ha introdotto per la prima volta nella storia di Call of Duty una modalità Battle Royale, Blackout, ottenendo responsi positivi da una parte consistente della communtiy. Tuttavia, Call of Duty: Modern Warfare prenderà una direzione decisamente differente.Joe Cecot, il multiplayer designer director, ha spiegato in un'intervista con IGN che con il capitolo di quest'anno Infinity Ward punta di offrire un'esperienza di ...

Call of Duty : Modern Warfare supporterà mouse e tastiera su PS4 e Xbox One : Infinity Ward ha confermato che Call of Duty: Modern Warfare, per la prima volta nella storia della serie, supporterà mouse e tastiera anche su console.Questa novità indubbiamente va a braccetto con l'introduzione del crossplay tra PC, PS4 e Xbox One che permetterà dunque a tutti i giocatori di scontrarsi con utenti provenienti da qualsiasi piattaforma. In ogni caso, se preferite utilizzare il controller non sarete in svantaggio: il gioco ...

Call of Duty Modern Warfare : una delle mappe potrà contenere un massimo di 100 giocatori : Il nuovo titolo sviluppato da Infinity Ward, Call of Duty: Modern Warfare, riceverà una nuova mappa che riuscirà a contenere 100 giocatori senza però cadere nel solito stereotipo del Battle Royale.Modern Warfare avrà una nuova tecnologia e lo studio di sviluppo afferma che il titolo riesce a gestire senza problemi le modalità di gioco che presentano un grande numero di giocatori. Per trovare un equilibrio tra qualità e prestazione, Infinity Ward ...

Il cross-play di Call of Duty : Modern Warfare sarà deciso in base ai controlli utilizzati : Infinity Ward, sviluppatore di Call of Duty: Modern Warfare, ha spiegato come il gioco gestirà il cross-play.Il cross-play è una delle più grandi caratteristiche di Call of Duty: Modern Warfare, ma i fan sono stati dubbiosi sin da quando il titolo è stato annunciato per la prima volta a maggio.All'evento di rivelazione del multiplayer di Modern Warfare questa settimana, tuttavia, Infinity Ward ha spiegato che il gioco deciderà le lobby in base ...

Il multiplayer di Call of Duty : Modern Warfare si mostra in alcuni video gameplay : Ieri, 1 agosto, il mondo ha finalmente potuto vedere cosa ha preparato negli ultimi 3 anni Infinity Ward per il multiplayer di Call of Duty: Modern Warfare. DualShockers ha avuto la possibilità di volare a Los Angeles e vedere tutto ciò che il titolo ha da offrire. Il sito ha pubblicato vari video gameplay dove si possono vedere in azione una serie di diverse modalità.C'è del materiale per gli amanti dei Team Deathmatch e della modalità ...