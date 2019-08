Bergamo | incidente dopo lite discoteca | l' investitore di Luca e Matteo ai domiciliari

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 8 agosto 2019) Non si sarebbe trattato di omicidio volontario eScapin andrà ai. Secondo il giudice delle indagini preliminari Vito Di Vita, l'operaio 33enne bergamasco non avrebbe avuto intenzione di uccidereCarissimi (21 anni) eFerrari (18 anni). I due ragazzi sono stati travolti dalla Mini Cooper guidata dal giovane di Curno. mentre, a bordo della loro Vespa percorrevano la Cremasca. Poco prima, in, i tre avevano avuto una. ArrestiperScapin Ieri mattina alle ore 7, nel carcere diScapin, accusato di aver travolto e ucciso con la sua auto due ragazzi in moto, ha sostenuto l'interrogatorio di convalida dell’arresto. Al termine, il Gip Di Vita ha deciso di riqualificare il reato da duplice omicidio volontario (contestatogli dal pm Raffaella Latorraca) ad omicidio stradale aggravato. L'operaio 33enne, dunque, andrà ...

CCISS_Ministero : A4 Milano-Brescia fine traffico rallentato causa incidente tra Svincolo Bergamo (Km 172,1) e A4 Svincolo Dalmine (… - FrankJack90 : @Filo_Rossi @BzBroono @BottoDavide @GiorgioRota74 @matteosalvinimi - TrafficoA : Bergamo-Dalmine - Traffico Rallentato A4 Milano-Brescia Traffico Rallentato tra Bergamo e Dalmine per incidente -