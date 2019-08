A 5 anni denuncia «Arrestate mio papà è passato col rosso»

Raffaella Mennoia pronta a denunciare ex di U&D - Gianni Sperti : 'Ti accompagno' : Non accenna a placarsi la polemica tra alcuni ex protagonisti di Uomini e Donne e la redattrice Raffaella Mennoia; a poche ore di distanza dal nuovo sfogo di Teresa Cilia contro di lei, la romana ha pubblicato un post su Instagram molto interessante. La collaboratrice di Maria De Filippi ha preannunciato la sua decisione di ricorrere per vie legali contro chiunque la diffami sul web. All'autrice si è accodato Gianni Sperti, con un commento che ...

Roma - ragazza di 14 anni denuncia : ‘Un uomo mi ha invitato a bere e poi ha abusato di me’ : Venerdì pomeriggio una ragazzina si aggirava piangendo, con l’aria sconvolta, a due passi dall’ingresso della stazione della metro A Flaminio, nei pressi di Villa Borghese a Roma. Subito l’adolescente è stata soccorsa da alcuni passanti che hanno avvisato le forze dell’ordine: la giovane ha raccontato di avere subito una violenza carnale da parte di un uomo incontrato poco prima. La vicenda è stata descritta dal quotidiano 'Il Messaggero': la ...

Cipro : turista di 19 anni denuncia stupro di gruppo - arrestata per false accuse : La ragazza britannica aveva parlato di un stupro di gruppo ai suoi danni e fatto arrestare dodici giovani israeliani tra i 16 e i 18 anni. Dopo i primi accertamenti, la polizia ha liberato i ragazzi e accusato la giovane. Per gli inquirenti lei avrebbe avuto rapporti consenzienti con alcuni di loro e sarebbe stata filmata ma poi i video sarebbero passati agli altri e lei avrebbe deciso di denunciare lo stupro.Continua a leggere

Un uomo che aveva denunciato Kevin Spacey per molestie sessuali ha rinunciato alla richiesta di risarcimento danni : Un uomo che aveva denunciato l’attore Kevin Spacey per averlo molestato sessualmente nel 2016 in un bar a Nantucket, in Massachusetts, ha rinunciato alla richiesta di risarcimento danni contro di lui. Il suo avvocato non ha dato spiegazioni per la

“11 anni per riaprire il mio ristorante” - imprenditore denuncia : "Abbiamo speso piu' soldi per tasse, burocrazia e avvocati che per la consistente ristrutturazione del locale stesso". L'imprenditore pugliese Gianfranco Mazzoccoli commenta cosi' in una nota la riapertura dopo 11 anni di "lungaggini burocratiche e conseguente inattivita'" del ristorante Dentromare, che si affaccia direttamente sulla spiaggia di Specchiolla, in provincia di Brindisi. Una storica pescheria con cucina che ha lavorato dalla meta' ...

Mamma denuncia : “I bulli hanno spezzato un braccio a mio figlio di 10 anni” : E' accaduto ad Avezzano. La donna ha presentato un esposto in Procura per denunciare le violenze subite dal figlio da un gruppo di bulli di 10 anni.

Bari - pestarono due adolescenti di 15 e 16 anni : denunciata baby gang. C’è anche nipote di un boss : I carabinieri hanno individuato e denunciato a piede libero, per lesioni personali aggravate in concorso, tutti i presunti componenti di una baby gang accusata di avere aggredito due loro coetanei all’imbocco del sottopasso Marconi, a Bari. L’episodio risale al 30 aprile scorso quando un 16enne e un 15enne furono picchiati brutalmente da un gruppo di sette ragazzi, di età compresa tra i 16 e i 13 anni, di cui uno nipote del boss del ...

“Dovevamo fare un acquisto” e abbandonano la figlia di 5 anni in auto : denunciati i genitori : Una bambina di cinque anni è stata lasciata da sola in auto per circa mezz'ora nel centro di Cagliari: a trovarla un passante che ha chiamato il 113. I genitori della bimba, tornati all'automobile, hanno dichiarato di essersi allontanati solo per un acquisto e per non più di dieci minuti. Versione che non convince gli agenti che li hanno denunciati.

Entrano in classe con il motorino! Denunciati due studenti di 19 anni : L'episodio in un istituto superiore della città ai piedi dell'Etna: la scena è stata ripresa da uno smartphone e condivisa sui social. Sono entrati in classe sgasando con il motorino e sono stati Denunciati. La bravata di due studenti in un istituto superiore di Catania, in pieno orario scolastico, quando i due 19enni hanno pensato bene di combinarla grossa, scorrazzando con i loro mezzi.-- La scena grottesca, peraltro, è stata ...