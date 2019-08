Salvini farà un grosso annuncio a Sabaudia ribollono le sacre stanze

Migranti - Salvini autorizza lo sbarco dalla Gregoretti : “Strutture Cei e 5 Paesi Ue se ne faranno carico”. In 50 su 116 a Rocca di Papa : Sono sbarcati i 116 Migranti presenti a bordo dalla nave Gregoretti, il pattugliatore della Guardia Costiera ormeggiato nel Porto di Augusta presso pontile Nato della Marina militare, che nei giorni scorsi ha salvato un nutrito gruppo di naufraghi nel Mediterraneo. L’autorizzazione era stata annunciato in diretta su Facebook dal ministro dell’Interno, Matteo Salvini. “Germania, Portogallo, Francia, Lussemburgo e Irlanda più ...

Matteo Salvini sulla scesa in campo di Urbano Cairo : "Appena ci sarà la data del voto - si farà avanti" : Crisi di governo sì, crisi di governo no. voto sì, voto no. A fare il punto sul futuro di Lega, M5s e maggioranza gialloverde ci prova Augusto Minzolini in un retroscena su Il Giornale, in cui si dà conto delle grandi manovre per il voto in primavera, lo scenario che ad ora sarebbe il più probabile.

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 30 Luglio : I due amanti sul Tav. Berlusconi farà votare il testo di Salvini per salvare l’opera inutile : La Trattativa Tav, l’inciucio di B. e Salvini per la mozione contro i 5S Partito degli affari – La Lega e Berlusconi tornano a parlarsi per il dibattito al Senato sull’alta velocità: così il 7 agosto resusciterà il vecchio centrodestra di Ilaria Proieti Traditori no: sconfitti di Marco Travaglio Domenica ero in Val di Susa, a Venaus, invitato dal Festival dell’Alta Felicità a presentare Perché No Tav. E tutti i leader del movimento ...

Almaviva : Faraone (Pd) - 'vertenza a Palermo - Salvini se ne frega' : Palermo, 29 lug. (AdnKronos) - "Salvini è completamente scomparso al Sud. Probabilmente se Almaviva avesse avuto una sua sede a Milano o a Torino avremmo avuto qui il ministro dell'Interno, a sbraitare e a dire 'ci interesseremo'. Ma è a Palermo e quindi se ne frega e si occupa solo di fare propagan

L’ira del M5s dopo il sì alla Tav : “E’ un regalo a Macron”. E Salvini tira dritto : “Si farà - non si torna indietro” : La mozione depositata in Senato dal Movimento 5 stelle e' servita solo a tenere il punto su una battaglia storica. Bruxelles ha ricevuto ieri la lettera con cui l'Italia conferma il proprio impegno ad andare avanti con la Torino-Lione, in risposta alla sollecitazione dell'Inea, l'agenzia per l'innovazione e le reti infrastrutturali della Commissione europea. La missiva, partita venerdì sera da Roma nell'ultimo giorno utile, e' siglata da un ...

Matteo Salvini - crisi di governo posticipata : le ragioni della scelta - come farà fuori il M5s : Matteo Salvini vuole tenere ancora in vita la legislatura. Almeno fino a quando la popolarissima riforma del taglio ai parlamentari non venga attuata. Il leader della Lega non può permettersi di perdere consensi a favore di quegli alleati che questo provvedimento lo hanno proposto. Il via libera all

Roberto Maroni ad Agorà : "Salvini non vuole andare ad elezioni ora. A giugno ce la farà senza alleanze" : "Matteo Salvini non ha interesse ad andare ad elezioni adesso". Roberto Maroni, ospite di Agorà Estate, su Raitre, svela il piano del leader della Lega per conquistare Palazzo Chigi da solo. senza Fratelli d'Italia e senza ovviamente il Movimento Cinque stelle. Il ministro dell'Interno, spiega l'ex

Russiagate - Conte farà l'equilibrista in Senato. Salvini si costruisce l'exit strategy dall'Aula : Il discorso è stato limato al dettaglio. Giuseppe Conte si è chiuso nel suo studio ed è come se fosse tornato alla sua vecchia professione di professore e avvocato. Centellinando le parole, scegliendo sfumature, cesellando i periodi. Anche se Matteo Salvini non sarà al Senato ad ascoltarlo. Anche se il ministro dell’Interno ha costruito un’exit strategy, comunicando in serata che presiederà alle 16 ...

Tav - Salvini : “Si farà - come è giusto. Adesso sbloccare i cantieri fermi”. Capogruppo M5s Piemonte : “#Tuttiacasa sarebbe per voi” : “Il Tav si farà, come è giusto”. Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, esulta dopo la diretta Facebook in cui il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha annunciato che il governo non si opporrà all’opera perché “non farla costerebbe più che proseguire”. “La Tav si farà, come giusto e come sempre chiesto dalla Lega. Peccato per il tempo perso, Adesso di corsa a sbloccare tutti gli altri cantieri ...

