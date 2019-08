Rinchiuse e stuprò per 24 anni la figlia Elisabeth | Josef Fritzl | il mostro di Amstetten

Fonte : fanpage

(Di mercoledì 7 agosto 2019), noto alle cronache come il 'di', ha segregato e stuprato per 24la sua stessa, costringendola ad avere sette figli da quei rapporti incestuosi. Impiegato per una ditta di costruzioni, l'uomo aveva costruito una prigione segreta nei sotterranei della sua villetta ad(Austria) dove, all'età di 16la povera. È stato condannato all'ergastolo per incesto, stupro e, tra gli altri reati, l'omicidio del figlio neonato, Micheal.