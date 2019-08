Terribile Frana a Casargo il 6 agosto intorno alle 20Nel video realizzato "storto" da un nostro ...

Olivia Newton-John lotta contro il cancro - il commovente messaggio di Hugh Jackman : “Ti amiamo” : Durante uno show a Sydney, Hugh Jackman ha voluto rivolgere un commovente messaggio a Olivia Newton-John, che sta lottando contro il cancro al seno. Coinvolgendo la platea, le ha fatto sapere di reputarla un'incredibile donna, mamma, cantante e ballerina. Poi, ha invitato i presenti a dire tutti insieme: "Olivia ti amiamo". Il risultato è stato un momento di intensa emozione.Continua a leggere

Biglietti Juventus-Napoli - in vendita i tagliandi. Tariffe speciali per i bianconeri chiamati a raccolta : Biglietti Juventus-Napoli, in vendita i tagliandi Biglietti Juventus-Napoli, in vendita i tagliandi della seconda gara di Serie A, la prima all’ Allianz Stadium per i bianconeri che giocheranno la prima a Parma, mentre gli azzurri esordiranno al Franchi in casa della Fiorentina sabato 24 agosto alle 20.45. Dunque subito faccia a faccia tra le prime due delle ultime stagioni di Serie S. E per l’ occasione, i Biglietti ...

Uccide a coltellate il padre in giardino - arrestato : “Mi ha aggredito a martellate - mi sono difeso” : Mouashinne Bouden, il 26enne che lunedì sera ha ucciso il padre dopo una lite in una casa di Montignoso, in provincia di Massa Carrara, è stato arrestato e agli inquirenti ha detto di essersi solo difeso da un'aggressione del genitore.Continua a leggere

Aereo precipita sulle montagne italiane - morte le persone a bordo : Un Aereo da turismo è precipitato sulle alture sopra Calizzano. Il velivolo, a bordo del quale viaggiavano due persone, era partito da Vercelli e diretto a Villanova d’Albenga. L’allarme era scattato nella tarda serata di ieri quando l’Aereo era scomparso dai radar. velivolo con i corpi è stato individuato sul Monte Carmo, sulle alture di Calizzano (Savona) da squadre del Soccorso alpino e Vigili del fuoco. I soccorritori hanno raggiunto ...

Sono rocce o nuvole? : La vulnerabilità della montagna, nell'indagine fotografica sulle Dolomiti di Marina Caneve

Oggi al Senato si vota sulla TAV : Saranno votate sei mozioni non vincolanti, e salvo sorprese sappiamo come andrà a finire

Capannoni in fiamme nel Materano - morta un'immigrata : un'immigrata è morta stamane in un incendio che ha distrutto tre Capannoni del sito industriale dell'ex "Felandina", a Metaponto di Bernalda (Mt) all'interno del quale soggiornano da anni numerosi stranieri. Accertamenti dei carabinieri e della Polizia sono in corso per stabilire le circostanze del rogo. Per spegnere il rogo sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco.

Frana a Casargo nel Lecchese - 200 sfollati : Circa 200 persone sono state sfollate dalle proprie abitazioni a Casargo, in Valsassina, provincia di Lecco, dopo che il nubifragio di ieri pomeriggio ha causato una Frana. Un fiume di fango, sassi e detriti ha inondato il centro del paese, sommergendo decine di auto e allagando gli edifici. Particolarmente colpita la frazione di Codesino. Gli abitanti costretti a lasciare le loro case sono stati alloggiati nell'istituto alberghiero. Sono ...

Grandia HD Collection per Nintendo Switch ha una data di uscita : Grandia HD Collection, che include il primo e il secondo gioco della serie, ha ricevuto una data di uscita per Nintendo Switch.Il publisher GungHo Online Entertainment America ha dichiarato che la Collection debutterà sull'eShop il prossimo 16 agosto.Annunciato la scorsa estate, Grandia HD Collection vede entrambi i giochi sottoposti a una serie di miglioramenti visivi a "UI, sprite e texture art", oltre a miglioramenti per i filmati e il ...

Battiti Live 2019 tappe : tutte le date e città del festival itinerante : Battiti Live 2019 tappe. Torna anche quest’anno il festival itinerante protagonista dell’estate italiana condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci. Ecco di seguito tutte le date e città della manifestazione. DOVE VEDERE LA DIRETTA Battiti Live 2019 tappe: tutte le date e città del festival itinerante Come ormai da qualche anno, Radionorba organizza la kermesse più seguita del sud-est Italia. I cinque appuntamenti ...

Battiti Live 2019 Italia 1 : dove vedere le puntate in tv e streaming : Battiti Live 2019 Italia 1 dove vedere. Dopo aver acceso le piazze di Puglia e Basilicata con musica e divertimento, anche quest’anno Italia 1 trasmette le serate del festival itinerante di Radionorba. Ecco di seguito tutte le info su orari, date e dove vedere le puntate in tv e streaming. TUTTO SU #BattitiLive Battiti Live 2019 su Italia 1 il festival di Radinorba Da mercoledì 10 luglio e per cinque prime ...

Battiti Live 2019 streaming e tv : dove vedere le tappe in diretta : Battiti Live 2019 streaming dove vedere. Dal 30 giugno parte la nuova edizione del festival itinerante firmato Radionorba nelle piazze del sud est Italia. A condurre ritroviamo il direttore artistico del festival Alan Palmieri insieme ad Elisabetta Gregoraci. Ecco di seguito come seguire la diretta in tv e streaming del festival di Radionorba su pc, smartphone e tablet. TUTTE LE tappe Battiti Live 2019 streaming e tv: dove ...

E' morta a New York la scrittrice Toni Morrison : Si e' spenta all'eta' di 88 anni a New York, dopo una breve malattia, il Premio Nobel Toni Morrison.

Lil Nas X sta vivendo “al suo pieno potenziale” da quando ha fatto coming out : Il rapper ha spiegato cosa è cambiato The post Lil Nas X sta vivendo “al suo pieno potenziale” da quando ha fatto coming out appeared first on News Mtv Italia.