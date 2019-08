Xylella | l’associazione C-Entra il futuro chiarisce | “Ci sono 354 piante non ancora

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 6 agosto 2019) “354 leinfette nonestirpate, nonostante la scadenza del termine assegnato, e tra qualche giorno scadrà l’ingiunzione per altre 504. Da non crederci”. Lo afferma l’associazione ‘C-il’, di cui fanno parte i consiglieri regionali Fabiano Amati, Sergio Blasi, Napoleone Cera, Gianni Liviano, parlando di “ritardi nell’attività di contenimento dellain Puglia”. “Ci si comporta – aggiungono – come se non fosse una tragedia, ma un convegno in cui ad avere valore non è ciò che si fa, ma ciò che si dice o si scrive. Ad oggi – rilevano– dovevano essere state estirpate 1.167infette e invece i numeri evidenziano una condizione particolarmente preoccupante: 27 alberistati espiantati volontariamente, mentre 282stati espiantati da Arif. Dunque, ...