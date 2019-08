Fonte : forzazzurri

(Di martedì 6 agosto 2019), èalmaè una: le ultimo di, èalmaè unain vantaggio per 2 motivi. Il quotidiano piemontese fa un’ analisi sugli obiettivi di calciomercato del, fermo restando ilIcardi, Lozano, James Rodriguez in cima alla lista del club partenopeo. “”Stiamo valutando anche altri”, ha detto il patron azzurro a Marsiglia. Probabilmente una strategia per distogliere l’ attenzione dalIcardi, Lozano, James Rodriguez e sui quali laè sempre aperta. Nulla però va escluso, avendo illiquidità e calciatori come contropartita. Allora il nome diresta una, dopo il fallimento dello scambio con la Juventus per Dybala, mentre l’ Inter non ha ancora la liquidità per soddisfare lo United che ha ...

tuttosport : #DeLaurentiis: '#Pepé? #Arsenal fattura cinque volte il #Napoli' ????? - ForzAzzurri1926 : Tuttosport – #Napoli, è caccia al terzetto noto ma #Lukaku è una possibilità: azzurri in vantaggio per 2 motivi - sscalcionapoli1 : Tuttosport – Resta in ballo l’ipotesi Lukaku con Milik nell’affare: il Napoli ha un vantaggio sull’Inter… -