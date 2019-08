Samsung Galaxy Watch Active 2 | uscita | prezzo e caratteristiche tecniche

Samsung pronta con SoC dotati di GPU AMD e con Multi Sound per Galaxy Note 10 : AMD e Samsung Electronics hanno annunciato una partnership in virtù della quale il colosso coreano otterrà in licenza AMD Graphics IP per usarlo nei suoi SoC L'articolo Samsung pronta con SoC dotati di GPU AMD e con Multi Sound per Galaxy Note 10 proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S10e e non solo tra le nuove offerte degli X-Days di MediaWorld : MediaWorld lancia nuove offerte online con i suoi X-Days, validi dal 6 al 21 agosto 2019: andiamo a scoprire tutte le offerte su smartphone Android e wearable con spedizione gratuita.

Servito l'aggiornamento di sicurezza per i Samsung Galaxy di agosto - valanga di criticità risolte : Una buona fetta di possessori di smartphone Samsung Galaxy può stare tranquilla: l'aggiornamento contenente la patch di sicurezza di agosto e destinata a molti esemplari del brand è stato appena dettagliato. Sul sito del produttore, da qualche ora, si leggono i dettagli riferiti all'update in arrivo fra qualche giorno o settimane: i particolari del rilascio non sono per nulla trascurabili. L'aggiornamento Samsung del corrente mese si ...

YouTube sbarca - insieme a Twitter - su Samsung Galaxy Watch Active 2 : Samsung ha presentato da poche ore il suo nuovo smartWatch Samsung Galaxy Watch Active 2 che porta al debutto, almeno per quanto riguarda gli indossabili del colosso sud coreano, due applicazioni molto diffuse e molto apprezzate dagli utenti. Oltre a Twitter, che permetterà di seguire in tempo reale, grazie anche alla presenza della connettività LTE, […]

Samsung Galaxy Watch Active 2 è ufficiale con LTE e tante funzioni per l'attività fisica : Samsung Galaxy Watch Active 2 è stato presentato ufficialmente: andiamo a scoprire tutte le caratteristiche tecniche, le immagini, le funzionalità, il prezzo e la data di uscita del nuovo smartWatch.

Il Huawei Mate 30 Pro asfalterà il Samsung Galaxy Note 10? Fotocamera di altro livello : Il Huawei Mate 30 Pro surclasserà letteralmente il Samsung Galaxy Note 10 lato Fotocamera? A due giorni soltanto dal lancio del phablet Samsung in programma mercoledì 7 agosto a New York, un leaker ben autorevole come @UniverseIce ha messo a confronto le due ben diverse tecnologie per gli scatti e le notizie non sono confortanti per il primo device prossimo alla presentazione. Ebbene il Samsung Galaxy Note 10 dal vicinissimo lancio rischia ...

Sensori fotografici a confronto : Huawei Mate 30 Pro surclassa Samsung Galaxy Note 10 : Samsung Galaxy Note 10 vs Huawei Mate 30 Pro: è già sfida fra i due top di gamma che in un confronto dei loro Sensori fotografici denotano tuttavia una lotta impari a favore del gioiellino cinese.

Samsung Galaxy Watch Active 2 nelle migliori immagini di sempre : eccolo in alta qualità : evleaks ha pubblicato su Twitter alcune nuove immagini rendering del Samsung Galaxy Watch Active 2, permettendoci così di ammirarlo in tutto il suo splendore

La plastica di Samsung Galaxy A50 reggerà all'urto dei test di resistenza? : Samsung Galaxy A50 è finito nelle mani del solito JerryRigEverything per i suoi test di resistenza: riuscirà la plastica con cui è costruito a reggere l'urto? Scopriamolo insieme.

Samsung Galaxy Note 10 : ecco info sui prezzi - sugli accessori e sul SoC : Le ultime suggeriscono un prezzo di partenza europeo leggermente più basso per Samsung Galaxy Note 10, che potrebbe essere commercializzato quasi ovunque con SoC Exynos 9825. Intanto spuntano alcuni render delle presunte cover ufficiali e di altri accessori.

ASUS ZenFone 5Z - Samsung Galaxy A5 (2016) e Samsung Galaxy J3 (2017) si aggiornano : ecco le novità : ASUS ZenFone 5Z, Samsung Galaxy A5 (2016) e Samsung Galaxy J3 (2017) si aggiornano. Siete curiosi di sapere quali sono le novità introdotte?

Più basso il prezzo del Samsung Galaxy Note 10 rispetto al previsto? Listino in euro : Forse quella presente in questo articolo è la notizia che in molti stavano aspettando: il prezzo del Samsung Galaxy Note 10, in ognuna delle sue varianti, non dovrebbe essere quello ipotizzato in un primo momento. La spesa, a partire dal modello base, potrebbe essere inferiore già dal momento del lancio. Più volte, nei giorni scorsi, è stato ribadito come il prezzo del Samsung Galaxy Note 10, in particolare il modello di partenza da 8 GB di ...

Samsung Galaxy Tab S6 arriverà in Europa dal 23 a questi prezzi : Samsung Galaxy Tab S6, il tablet top di gamma presentato un paio di giorni fa da Samsung, arriverà in Europa a partire dal 23 agosto a partire da 700 euro.

Samsung Exynos 9630 è in arrivo e potremmo vederlo a bordo dei Galaxy A del 2020 : Samsung Exynos 9630 è il nome del prossimo SoC della casa sudcoreana dedicato agli smartphone di fascia media, successore naturale di Samsung Exynos 9610.