Ezio Bosso debutta all’Arena : «Se non ci fosse Verona non sarei nato» : Domenica 11 agosto il grande affresco di poesia medievale in musica risuonerà per la terza volta tra le antiche pietre areniane per festeggiare l’atteso debutto del Maestro Ezio Bosso sul più grande e antico palco lirico del mondo in una stagione che ogni giorno si arricchisce di importanti presenze internazionali. Protagonisti della serata l’Orchestra areniana, le voci del Soprano Ruth Iniesta, del Controtenore Raffaele Pe e del Baritono Mario ...

Su 7 Ezio Bosso : «Alcuni colleghi usano la mia disabilità per denigrarmi» : Il direttore d’orchestra che ha portato la Classica in prima serata Rai (facendo il pieno di ascolti) si racconta: «Mi fa paura essere considerato un testimonial. Tante volte ho voglia di smettere, la sofferenza si trasforma in dolore fisico»

Ezio Bosso torna a Natale con Che storia è la musica : Secondo quanto scrive Tiziana Leone su Tvzoom, il musicista Ezio Bosso, che il grande pubblico ha imparato a conoscere nella seconda serata di Sanremo 2016, tornerà a farci compagnia durante le feste di Natale con uno speciale in prime time su Rai 3 di Che storia è la musica.In questa occasione, Bosso incentrerà la serata evento sul concetto di festa, della famiglia e della spiritualità espressi da Johann Sebastian Bach. L'artista anche ...

Il maestro Ezio Bosso : Avevo le figurine di Gagarin - ora suono sognando lo spazio : Su il giornale una bellissima intervista al pianista e direttore d'orchestra che racconta la sua vita da ribelle. Quando i medici gli dissero che era malato, partì subito per la tournée. L'incontro avviene in un hotel del centro di Bologna. Ezio Bosso, 47 anni, arriva tra gli applausi, circondato dalle attenzioni dei suoi collaboratori. Di tutti. La malattia lo costringe su una sedia a rotelle (nel 2011 ha subito un intervento per una neoplasia ...

Roma. Cittadinanza onoraria al Maestro Ezio Bosso : cerimonia in Aula Giulio Cesare : Virginia Raggi ha conferito al Maestro Ezio Bosso la Cittadinanza onoraria. La cerimonia si è svolta nell’Aula Giulio Cesare del

Ezio Bosso cittadino onorario di Roma : L’Assemblea capitolina ha approvato all’unanimità il conferimento della cittadinanza onoraria al maestro Ezio Bosso. Si tratta del riconoscimento dell’eccellenza artistica

Ezio Bosso : malattia - carriera e biografia. Chi è l’artista : Ezio Bosso: malattia, carriera e biografia. Chi è l’artista Straordinario pianista e direttore d’orchestra, il suo talento ha col tempo conquistato la scena italiana e internazionale. Ezio Bosso è un vero e proprio artista, un orgoglio made in Italy nel panorama musicale mondiale. Un personaggio che ha ridato, grazie al suo talento e alla sua carriera, interesse e freschezza alla musica lirica. LEGGI ANCHE: Alessandro ...

Gioiamo per Ezio Bosso in tv - ma forse le “regole” di divulgazione della musica sono cambiate : E’ raro che in tv si trasmettano in orari decenti programmi dedicati alla musica “classica”. Quando accade è motivo di grande gioia. Domenica sera il direttore, pianista e compositore Ezio Bosso ha proposto al pubblico di Rai 3 una lunga maratona dal titolo “Che storia è la musica”. Due Sinfonie di