Salvini | “Con decreto meno Carola e più Oriana Fallaci”

Dl Sicurezza bis - verso la Fiducia al Senato. Salvini : “Conto che passi”. Patuanelli (M5s) : “Governo non rischia di cadere” : Il decreto Sicurezza bis affronta l’Aula del Senato e il voto per la conversione definitiva in legge. Secondo le ultime indiscrezioni, si prevede che il governo metterà la Fiducia sul provvedimento bandiera per la Lega: le tensioni dentro e fuori la maggioranza e i numeri risicati (appena 5 i voti di scarto su cui può puntare l’esecutivo) lasciano intendere che questa sarà la strada scelta dal premier Conte. Il vicepremier del ...

Lega - università di Londra annulla la presentazione del libro di Altaforte su Salvini : “Contrasta con politica antidiscriminazione” : Dopo l’esclusione dalla casa editrice Altaforte dal Salone del libro di Torino arriva un nuovo stop, stavolta Oltremanica, alla casa editrice e al libro intervista di Matteo Salvini, “Io Sono Matteo Salvini” firmato dalla giornalista Chiara Giannini. La presentazione del volume era prevista alla London Metropolitan University di Londra, giovedì pomeriggio alle 18 ora italiana ma è saltata poche ore prima dell’inizio, come ha ...

Lega-Russia - Di Maio : “Conte in Aula? Generoso. Salvini doveva esserci - ma basta divisioni”. Poi la proposta del taglio del cuneo fiscale : Dopo che Conte ha smentito le ricostruzioni di Salvini durante l’informativa al Senato sul ruolo e le presenze in Russia di Savoini, dopo le mancate informazioni date dallo stesso leghista a Palazzo Chigi e la decisione – poco apprezzata dal premier – del M5s di non presentarsi a Palazzo Madama, Di Maio sceglie invece di non insistere sul caso Russia-Lega: “Se Salvini deve venire in Aula dopo le parole di Conte, anche a ...

Tav - Revelli : “Conte? Giochetto di bassa lega a favore di Salvini. Pietra tombale sul M5s” : “Questa operazione di Conte sul Tav è un Giochetto politico di bassa lega, un vero voltafaccia, un grande regalo a Salvini in un momento in cui il ministro dell’Interno è in difficoltà. E proprio perché è in difficoltà, potrebbe essere tentato da far saltare il banco. Questo è un governo morto che non muore. E in questa sospensione produce grandi danni, in primis alla Val di Susa“. Sono le parole del politologo Marco Revelli, ...

Di Maio esclude la crisi di governo : “Con Salvini vediamoci e troviamo il punto per continuare” : "Purtroppo queste sono dinamiche che ci possono essere fra due forze di governo diverse, come il Movimento Cinque Stelle e la Lega. Noi stiamo portando avanti le nostre proposte e i nostri obiettivi. L'unica cosa che dico è che fra due persone mature sarebbe meglio vedersi piuttosto che parlarsi a mezzo stampa": così Luigi Di Maio tende una mano a Matteo Salvini.Continua a leggere

Salvini : “Con tre no su autonomia - giustizia e manovra governo cade”. Di Maio : “La Lega rischia di isolarci in Europa come la Grecia” : L’opinione diffusa è che il tempo si chiuderà il 20 luglio, ultima data utile per sciogliere le Camere e votare a settembre. Ma lui non crede “alla finestra. A parte che non ci sono solo due o tre giorni. Dieci? Neanche, datemi retta, non c’è una finestra così stretta“. come a dire: se voglio, il governo lo faccio cadere quando voglio. L’avvertimento agli alleati Matteo Salvini lo lancia a giornali unificati da ...

Fondi russi a Lega - Zingaretti : “Conte in Aula? Positivo - ma Salvini non risponde”. Delrio : “Inaccettabile” : “Ringraziamo il presidente Roberto Fico che stamattina ha reiterato la richiesta affinché il ministro Salvini venga alla Camera a riferire”. A rivendicarlo il segretario Pd, Nicola Zingaretti, dopo aver incontrato il presidente della Camera, in merito al caso dei possibili Fondi russi alla Lega. “Riferirà Conte in Senato? Positivo, va incontro a logica istituzionale”, aggiunge Zingaretti. Mentre il capogruppo dem a ...

Dl sicurezza bis - Trenta attacca Salvini : “Contrario a fondi per pagare straordinari ai militari” : Nuovo scontro tra il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, e il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Secondo Trenta, il Viminale sarebbe contrario a un emendamento al decreto sicurezza bis che prevede lo stanziamento dei fondi per pagare gli straordinari ai militari dell'operazione Strade sicure. Ma la Lega nega: "Non ci risulta".Continua a leggere

Migranti - Salvini dopo vertice di governo : “Controlli preventivi della Marina militare sulle navi di soccorso” : Al termine del vertice sull’immigrazione il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta spiega di aver letto della proposta di Salvini di mettere le navi della Marina a protezione dei porti solo sui giornali: “Stasera non me l’ha chiesto“. Il ministro dell’Interno indirettamente conferm, e aggiunge: “Abbiamo messo sul tavolo altre iniziative come i controlli della Marina militare preventivi sulle navi di presunto ...

Migranti - Salvini annuncia : “Controlli preventivi della Marina su navi che li soccorrono” : Durante il vertice di governo sul tema dei Migranti, il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha proposto alcune iniziative da mettere in campo, tra cui l'idea di "controlli della Marina militare preventivi sulle navi di presunto soccorso per verificare se abbiano tutti i requisiti". Il vertice, secondo Salvini e Conte, è stato proficuo ed è andato bene.

Luigi Di Maio : “Con Salvini non c’è alcun problema - ma Lega ci sostenga su Autostrade” : Il vicepremier Luigi Di Maio, dopo aver disertato il Cdm di ieri e aver provocato Salvini in un video su Facebook, chiarisce: "Avevo avvertito della mia assenza (al Cdm, ndr) Non c'è alcun problema con Salvini. Ho semplicemente detto che mi dispiace il silenzio della Lega perché mi aspetto sostegno su questo tema".Continua a leggere

Sea Watch - Di Maio sposa e rafforza la linea Salvini : “Confischiamo navi di Ong che violano legge” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, sposa a pieno la linea tenuta dal ministro dell'Interno, Matteo Salvini, sul caso Sea Watch e sulla questione migranti e Ong e, anzi, tenta di inasprirla: "Confischiamo le navi Ong che violano la legge". Il capo politico M5s annuncia una proposta per fare in modo che le navi delle Ong vengano sequestrate e rimangano in dotazione allo Stato.Continua a leggere

Sea Watch - Corte europea respinge il ricorso : no allo sbarco in Italia. Salvini : “Confermata scelta di legalità” : “Anche la Corte europea di Strasburgo conferma la scelta di ordine, buon senso, legalità e giustizia dell’Italia: porti chiusi ai trafficanti di esseri umani e ai loro complici. Meno partenze, meno sbarchi, meno morti, meno sprechi. Indietro non si torna”. Matteo Salvini dà notizia della bocciatura del ricorso della Sea Watch alla Corte europea dei diritti dell’uomo, che ha deciso di non accogliere la sua richiesta presentata ...