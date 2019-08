Palermo | l’ex questore Giovanni Finazzo precipita dal balcone e muore | ipotesi suicidio

Palermo - morto dopo caduta dal balcone l’ex questore Giovanni Finazzo : ipotesi suicidio : L’ex questore ed ex prefetto Giovanni Finazzo è morto precipitando dal balcone della sua casa a Palermo. Non si esclude che si sia gettato volontariamente. Finazzo, che aveva 77 anni ed era originario di Cinisi, era in pensione dal 2009 dopo aver ricoperto diversi incarichi: entrato in Polizia negli anni Settanta è stato questore di Trapani, Catania, Milano e Roma. Tornato in Sicilia nel 2003, è stato prefetto di Trapani e di Catania, per ...

Palermo - M5s espelle ex capogruppo Forello e consigliera Argiroffi. L’ex candidato sindaco : “Non si può esprimere dissenso - è epurazione” : L’ex capogruppo Ugo Forello e la consigliera Giulia Argiroffi sono stati espulsi dal Movimento Cinque Stelle. Il provvedimento, firmato dal collegio dei probiviri, viene considerato “un fatto gravissimo” dall’ex candidato sindaco di Palermo, poi numero uno in assise comunale. “La fase di epurazione si sta completando”, è stata la prima reazione di Forello che aveva ricevuto l’apertura del provvedimento ...

Palermo - l’ex patron Maurizio Zamparini radiato per irregolarità amministrative : L’ex patron del Palermo, Maurizio Zamparini condannato alla squalifica per 5 anni con radiazione per irregolarità amministrative Il Tribunale FIGC ha condannato Maurizio Zamparini alla squalifica per 5 anni con radiazione per irregolarità amministrative nella vicenda che era costata al Palermo la retrocessione in Serie C, pena poi trasformata in 20 punti di penalizzazione nello scorso campionato di Serie B. La FIGC ha reso noto che: ...

Processo Zamparini - arriva la radiazione per l’ex patron del Palermo : E’ arrivata la radiazione per Maurizio Zamparini: questa la decisione del tribunale della Federcalcio, che ha irrogato cinque anni di squalifica all’ex patron del Palermo e la preclusione a ricoprire qualunque ruolo in ambiti federali, appunto la radiazione. Tutto ciò è legato alla vicenda che era costata ai rosanero la retrocessione in Serie C, poi trasformata in 20 punti di penalizzazione nello scorso campionato cadetto, per ...

Palermo - rinviato al 10 luglio il processo all’ex presidente Zamparini : E’ stato rinviato al 10 luglio il processo con rito immediato all’ex proprietario e presidente del Palermo Maurizio Zamparini. Zamparini è accusato di falso in bilancio e false comunicazioni sociali nell’ambito della gestione del club. La decisione del rinvio è stata presa per motivi tecnici legati alla composizione del collegio. Zamparini si trova agli arresti domiciliari dal 25 gennaio ad Aiello del Friuli. Palermo, la ...

Palermo - caccia alla talpa che avvisò l’ex presidente Zamparini : Perquisizione da parte della Guardia di finanza negli uffici della Fondazione Falcone a Palermo, sequestrati gli elenchi delle classi che il 23 maggio 2017 hanno partecipato alla commemorazione del giudice Falcone all’aula Bunker dell’Ucciardone. L’inchiesta riguarda la talpa dell’ex presidente del Palermo Maurizio Zamparini a cui sarebbe stato rivelato una richiesta di arresto a suo carico. Come riporta ...