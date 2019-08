Meteo | il cambiamento climatico è già qui | Luglio il mese più caldo di sempre | ma

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 5 agosto 2019) Ildiè stato segnato in Italia da ben 221 grandinate violente, ben 7 al giorno e praticamente il triplo rispetto lo scorso anno, che hanno colpito a macchia di leopardo la Penisola provocando milioni di euro di danni alle coltivazioni. E’ quanto afferma la Coldiretti sulla base della banca dati ESWD nel commentare i dati sul clima del Copernicus Climate Change Service (C3S) secondo il quale il2019 è ilpiùmai registrato sulla Terra e batte così il record finora detenuto daldidel 2016. Credit: ECMWF, Copernicus Climate Change Service In Italia dopo un giugno al secondo posto tra i più caldi, ildi– sottolinea la Coldiretti – è stato segnato da tempeste nella prima metà alle quali sono seguiti giorni di graned il ritorno del maltempo al Nord negli ultimi giorni. Il risultato è stato un conto pesante per le campagne con ...

PoStFuturo : RT @unchimico: La lotta al cambiamento climatico spiegata (bene) da @A_LisaCorrado C'è tutto, da meteo vs clima ai flussi migratori, dal ri… - Barcellonameteo : Meteo di Ferragosto, se cambiasse tutto?: Via, veloci verso Ferragosto. Chissà quanti di voi avranno scelto questo… - EmanueleAnsel : Meteo Giornale: Meteo di Ferragosto, se cambiasse tutto?. -