Investe e uccide un 16enne | arrestato una donna

Uccide due ragazzi Investendoli con l'auto dopo una lite in discoteca : Tragedia alle prime ore del mattino ad Azzano San Paolo (Bergamo): secondo la prima ricostruzione, un 33enne ha tamponato volontariamente con la propria auto due giovani a bordo di uno scooter con i quali aveva precedentemente litigato. Le vittime sono il 21enne Luca Carissimi e il 18enne Matteo Ferrari, entrambi di Bergamo. La polizia stradale ha avviato le indagini del caso, ma stando a quanto riferisce Tgcom24, il 33enne al volante della ...

Bergamo - lite fuori dalla discoteca : Investe due ragazzi con l'auto e li uccide : Litiga con due ragazzi fuori da una discoteca poi - forse per vendicarsi - sale sulla sua auto e li tampona violentemente. I due giovani a bordo di una Vespa rimangono uccisi nello...

Salerno - ubriaca alla guida Investe e uccide un uomo in bici : Ignazio Riccio La donna 34enne, di origini russe, è stata arrestata dai carabinieri di Agropoli con l’accusa di omicidio stradale È risultata positiva all’alcol test, dopo aver investito e ucciso un uomo di 45 anni di origini romene. I carabinieri di Agropoli hanno arrestato una donna russa di 34 anni che, a Capaccio Paestum, nel Salernitano, ha provocato un incidente mortale. I militari sono intervenuti in seguito alla segnalazione ...

Frecciabianca Investe e uccide una persona : traffico ferroviario in tilt : Il dramma si è consumato nella tarda mattinata di lunedì nel territorio del comune di Praia a Mare, in provincia di Cosenza. L'episodio ha mandato in tilt l'intera circolazione ferrovia sulla tratta Paola-Sapri, tra Calabria, Basilicata e Campania. Numerosi convogli sono stati soppressi e sostituti con servizi bus navetta mentre altri hanno subito ritardi fino a 189 minuti.

Torino - incidente in cortile : mamma Investe la figlia con l'auto e la uccide : Una terribile tragedia familiare si è verificata questa mattina a Villarbasse, in provincia di Torino, dove una donna di nazionalità rumena ha accidentalmente investito sua figlia, che non aveva nemmeno 2 anni, Emilia Pavel, nel cortile di casa mentre faceva retromarcia con la sua automobile, una Dacia Logan station wagon. Secondo quanto riporta la stampa locale, la bambina era tenuta dalla nonna, ed entrambe erano probabilmente in attesa di ...