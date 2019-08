Ecco il volto dello pseudo Sofocle

Finalmente il volto della Via Lattea appena nata : Ecco com’era 13 miliardi di anni fa : Gli scienziati sono Finalmente riusciti a mostrarci il volto della Via Lattea 13 miliardi di anni fa, cioè quando era appena nata, inoltre ci svelano come si sia formata. Vediamo insieme cosa c'è da sapere sulle origini della Via Lattea e come gli esperti siano giunti a questa impostante scoperta.Continua a leggere

FaceApp - l’app per invecchiare il volto - Ecco come funziona : Una delle applicazioni che sta riscuotendo maggiore successo in questo periodo è sicuramente FaceApp. Quest’applicazione permette di ringiovanire o invecchiare un volto presente in una qualsiasi foto, aggiungendo o sottraendo al suo aspetto un bel po’ di anni in modo molto realistico. L’applicazione è stata lanciata a gennaio 2017 dalla società russa Wireless Lab con […] FaceApp, l’app per invecchiare il volto, ecco ...

Pamela Prati - dopo lo scandalo la novità : Ecco dove potrete scoprire che volto ha Mark Caltagirone : Capito, Pamela Prati? Il cosiddetto Prati-gate, costruito per mesi a regola d'arte, non diventerà solo come già annunciato un libro, che sarà scritto da Eliana Michelazzo, ma anche un film. O per essere più precisi un corto. A dare la notizia è il regista Gianni Ippoliti alla rivista Novella 2000 :

Domenico Massari - Ecco il volto dell’uomo che ha ucciso la ex a Savona : è caccia all’uomo : Gli inquirenti hanno deciso di divulgare pubblicamente le foto di Domenico Massari l'uomo di 54 anni che nella serata di sabato ha ucciso la ex moglie Deborah Ballesi in un locale pubblico di Savona prima di darsi alla fuga. La speranza è che qualcuno possa riconoscerlo e dare indicazioni sulla sua fuga o sul suo nascondiglio.Continua a leggere

Vedete questo bel ragazzo? Oggi è un volto tv notissimo - Eccolo : irriconoscibile / Guarda : Una foto del 1999. E una sola scritta: "Amarcord". Lui è un volto Oggi famosissimo. Chi è? Giovanni Ciacci, 48 anni, volto ex Rai che adesso trasloca a Mediaset. La metamorfosi è davvero impressionante: senza capelli e con la barba, Oggi Ciacci è decisamente diverso. La star tv lascia Detto Fatto, i

Gennaro Lillio pazzo di Francesca De Andrè/ "Io? Più disinvolto di lei…" Ecco perché : Gennaro Lillio pazzo di Francesca De Andrè: 'dopo il Grande Fratello è un'altra persona, addirittura più bella', svela il napoletano.

Ecco Archie - la prima vera foto del volto del figlio di Harry e Meghan per la festa del papà : Il duca e la duchessa di Sussex (Harry e Meghan) hanno diffuso una nuova immagine del loro neonato, Archie Harrison Mountbatten-Windsor, pubblicata sulla loro pagina ufficiale di Instagram in occasione della festa del papà che nel Regno Unito ricorre oggi (come anche negli Usa). È la prima volta che una foto ritrae chiaramente il volto del nuovo arrivato nella famiglia reale, di cui invece per la festa della Mamma qualche settimana fa venivano ...