Shameless 10 e Homeland 8 hanno una data ufficiale di messa in onda

Fonte : optimaitalia

(Di sabato 3 agosto 2019) Inizia ufficialmente il conto alla rovescia per due delle serie più attese e amate di Showtime ovvero10 e8. Le novità sono arrivate dalla rete nelle scorse ore in occasione dell'incontro estivo con la stampa e ha confermato che l'ottava e ultima stagione diprenderà il via domenica 9 febbraio 2020 alle 21:00 su Showtime negli Usa.Nell'ultima stagione di, Carrie Mathison (Claires Danes) si sta riprendendo dalla brutale reclusione in un gulag russo ma mentre il suo corpo sta guarendo, la sua memoria è ancora incompleta e questo crea dei problemi anche a Saul (Patinkin), ora consigliere per la sicurezza nazionale del neo-ascendente presidente Warner (Beau Bridges).La massima priorità della giovane amministrazione è la fine della "guerra per sempre" in Afghanistan e per questo toccherà a Saul occuparsi dei negoziati di pace e questo può essere ...

David_Martigues : @aylaf93 Dexter Prison Break La Casa di carta Homeland Shameless Per non dire le altre 200 dopo -