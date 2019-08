Paralisi sul commissario Ue

“Rischia la Paralisi a vita”. Un giro sullo scivolo acquatico e si rompe due vertebre : Poco tempo fa vi avevamo parlato di una triste morte, avvenuta per un selfie, direttamente dalla Costa Blanca, in Spagna. Oggi torniamo in questa regione di mare per un nuovo, triste, incidente. Un turista di origine britanniche rischia infatti di rimanere paralizzato per tutta la vita dopo essersi rotto il collo e due vertebre. Il tutto dopo essere scivolato in uno dei giochi di un noto parco acquatico spagnolo. Una nuova tragedia in questa ...