Giorgi-McNally | semifinale WTA Washington 2019 in tv | programma | orario e streaming

Fonte : oasport

(Di sabato 3 agosto 2019) Si disputerà in serata l’incontro didel WTA International diche oppone Camilaall’americana Catheryne “Caty”. La marchigiana, già al miglior risultato della stagione, arriva a questo punto di un torneo i cui valori sono interamente saltati dopo aver eliminato al primo turno la statunitense Sachia Vickery per 6-2 7-5, al secondo la svedese Rebecca Peterson per 3-6 6-3 6-4 e ai quarti la kazaka Zarina Diyas per 6-3 6-2., diciassettenne che fa parte della nuova generazione del tennis a stelle e strisce, ha invece estromesso la cinese Lin Zhu per 6-4 6-2, l’esperta connazionale Christina McHale per 6-3 1-6 6-3 e la taiwanese Su-Wei Hsieh, numero 4 del seeding, per 6-4 6-3. In caso di finale,ritornerebbe molto vicina alle prime 50, rientrandovi in caso di successo nel torneo., invece, è già certa di ...

