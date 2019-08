Gazzetta | Wanda incinta? Forse è questo che condiziona le scelte di Icardi

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 3 agosto 2019) C’era una deadline che Maurosi erano dati per decidere il loro futuro, scrive ladello Sport. Il termine era fine luglio. E’ passato e adesso non ci sono margini per un trasferimento altrove. Il motivo, come ha scritto anche il Corriere dello Sport, è familiare. Non ci sono i margini temporali per organizzare un trasloco e spostare tutti i figli altrove., così, ha fatto sapere di voler restare almeno un altro anno all’Inter. Non se la sente di prendere in considerazione offerte diverse, compresa quella della Juventus. Certo, scrive la rosea, nel mercato nulla è scolpito nella pietra, ma questa è l’indicazione che arriva. Mentre si fanno sempre più insistenti le voci di una gravidanza diNara che porterebbe in famiglia il sesto figlio. Non arrivano smentite, anzi, sono molti i segnali che avvalorano l’ipotesi, compresi ...

napolista : Gazzetta: #WandaNara incinta? Forse è questo che condiziona le scelte di #Icardi L’argentino fa sapere di non voler… - SiamoPartenopei : PRIMA PAGINA GAZZETTA - Scoppia il caso Icardi, Wanda fa causa! Coppia da sogno per il Torino - EsercitoCrucian : RT @SusannaMarce: Scontro totale Icardi-Inter: "Qui non giochi più". E Wanda pensa di fare causa -