Ciclismo | Froome racconta i tragici momenti dell’incidente | “mi stavo soffiando il naso e

Fonte : sportfair

(Di sabato 3 agosto 2019) In un video postato sui social, il corridore britannico ha provato are i terribilidella caduta Chrisprosegue il suo programma di recupero dopo l’incidente avvenuto durante il Giro Delfinato, costato l’intera stagione al corridore britannico. Ricoverato immediatamente in terapia intensiva per le conseguenze della caduta, il ciclista del Team Ineos è piano piano riuscito a risollevarsi, avvicinandosi adesso al completo recupero. AFP/LaPresse In un video postato sui social,ha tentato di rivivere idel crash: “non ricordo niente della caduta abbiamo ricostruito cosa è successo sulla base dei racconti di chi ha visto:mi ile una forte raffica di vento mi ha fatto cadere. È stata una grande delusione capire che mi ero fatto parecchio male e di sicuro non potevo tornare in corsa e nemmeno pensare di andare ...

AFriendzoni : @caricatoaless Non twitto mai sul ciclismo tanto non ho molti follower che lo seguono ma io sono appassionatissimo… - mariolelli63 : Ci rivedo un po’ il Fausto Coppi, nel senso che come Bartali “indietreggiò” all’appalesarsi di quello che sarebbe d… - dbollini : @homer_mario @JulianRoss79 Il ciclismo è sport individuale. Quando mancano figure forti come Froome va tutto un po'… -