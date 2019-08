Sicurezza stradale a Scicli | appello di Forza Italia

Incidenti - Sicurezza stradale - nuovo incontro in Prefettura a Ragusa : Si è tenuto in Prefettura a Ragusa un nuovo incontro teso a sviluppare azioni tese a prevenire l’incidentalità stradale. L'attenzione resterà alta

Roma - modifiche al Daspo e per la Sicurezza stradale : Il deputato di Forza Italia alla Camera Matilde Siracusano commenta favorevolmente la notizia dell'approvazione delle modifiche del Daspo

Alcol e Sicurezza stradale - proposta di legge di Forza Italia all'Ars : Stragi del Sabato sera, all’Ars Forza Italia presenta ddl per contrastare il fenomeno. La proposta normativa vuole introdurre diverse limitazioni

(In)Sicurezza stradale - l'allarme della Polizia : +7% di incidenti mortali : Pina Francone Il capo della Polizia Franco Gabrielli lancia l'allarme sugli incidenti stradali e annuncia sanzioni più severe per chi usa il cellulare al volante "Se si dovesse consolidare di oltre un 7% la cifra degli incidenti mortali nel 2019, questo sarebbe un chiaro campanello di allerta. Un dato sul quale riflettere e su cui lavorare" Tag: incidenti stradali ...

Sicurezza stradale - il sindaco di Modica chiede riunione straordinaria del Comitato : Il sindaco di Modica, Ignazio Abbate chiede la riunione straordinaria del Comitato ordine e Sicurezza. Alla luce dell’incredibile serie di tragedie

Terremoti e Sicurezza : in arrivo la prima grande struttura autostradale antisismica d’Italia : Sorge proprio sul cratere sismico dell’Aquila, e per questo il viadotto di Sant’Onofrio, sulla A24, nel casello di Tornimparte (L’Aquila), sarà la prima grande struttura autostradale italiana in grado “di rispondere ai Terremoti”. Strada dei Parchi Spa, concessionaria delle autostrade laziali ed abruzzesi A24 e A25, ha affidato ad una nota stampa l’annuncio dell’entrata a pieni regimi nella fase più ...

Sicurezza stradale : in Lombardia in 3 anni oltre 1300 vittime : Milano, 26 giu. (AdnKronos) - Sono stati 1.335 i morti sulle strade in Lombardia nel triennio 2015/17, di cui 285 motociclisti, secondo i dati Istat, in aumento del 12% rispetto alla precedente rilevazione, per un costo sociale e sanitario di 1,67 miliardi. Questi i dati che emergono dal convegno "S

Bolzano. SOS Zebra : in 1.500 a lezione di Sicurezza stradale : Nell’anno scolastico 2018/19 hanno partecipato alle iniziative sul traffico in sicurezza di SOS Zebra 1500 bambini delle scuole elementari e

Sicurezza stradale : studio ETSC sulla situazione in Europa : Secondo l’ultimo studio dell’ETSC – European Transport Safety Council, la Sicurezza stradale nelle aree urbane dovrà essere il tema prioritario per l’Unione Europea e per i Paesi europei nei prossimi 10 anni. Secondo recenti dati, infatti, le morti sulle strade urbane – anni 2010/2017 – sono diminuite di circa la metà rispetto ai decessi registrati […] L'articolo Sicurezza stradale: studio ETSC sulla situazione in Europa ...