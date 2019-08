Cinquant' anni di Je t' aime alla faccia del perbenismo

Woodstock - annullato il mega-concerto per celebrare il Cinquantesimo anniversario del festival : I tre giorni di pace, amore e musica non ci saranno. Il mega-concerto per celebrare il cinquantesimo anniversario di Woodstock è stato infatti definitivamente cancellato. Gli organizzatori...

Jennifer Lopez ha Cinquant’anni : È una delle poche che può dire di essere allo stesso modo attrice e cantante, oltre che ballerina, personaggio televisivo, imprenditrice e produttrice

In Francia è stato ritrovato un sottomarino di cui si erano perse le tracce più di Cinquant’anni fa : È stato localizzato in Francia, sul fondale al largo della costa di Tolone, un sottomarino di cui si erano perse le tracce il 17 gennaio 1968, mentre stava compiendo un’esercitazione. Il sottomarino si chiama La Minerve, apparteneva alla Marina francese

Cinquant’anni da quel “piccolo passo”. Il prossimo sarà su Marte : Sono trascorsi cinquant’anni dalla notte dell’Apollo 11, da quel “piccolo passo per un uomo, ma un balzo gigantesco per l’umanità”. Mezzo secolo da quella bandiera a stella e strisce, dal diverbio tra Tito Stagno e Ruggero Orlando, e dalle parole del quasi inosservato secondo uomo sulla Luna, Buzz Aldrin, “Che magnifica desolazione”.Celebrazioni in tutto il mondo per i cinquant’anni di ...

Cinquant'anni fa l'uomo arrivò sulla Luna : Il 20 luglio 1969 l'Apollo 11 conquistò il suolo Lunare: Neil Armstrong e "Buzz" Aldrin vi piantarono la bandiera Usa e mostrarono al mondo che il cielo non è poi così lontano

Cinquant'anni dopo la prima volta tutti vogliono tornare sulla Luna : Cinquant'anni dopo il primo 'salto' di 393.309 chilometri fino alla Luna, sono in tanti a coltivare il sogno di tornare sul pianeta satellite. A distanza di oltre mezzo secolo dal discorso al Congresso degli Stati Uniti del presidente Kennedy che dava il via alla corsa verso la Luna, in rivalità aperta con l'Unione Sovietica, la storia sembra ripetersi, ma nella nuova epopea Lunare cambiano (in parte) i protagonisti, ma soprattutto le ...

Paramount Network - programmazione speciale per celebrare il Cinquantesimo anniversario dello sbarco sulla Luna : Sabato 20 luglio Paramount Network propone una programmazione speciale per celebrare il cinquantesimo anniversario dello sbarco sulla Luna

Il quarto album in studio dei Doors compie Cinquant’anni : Il quarto album in studio dei Doors, The Soft Parade, fu il quarto di fila che entrò nella top ten album quando fu pubblicato 50 anni fa esatti, il 18 luglio 1969. Nonostante contenga una delle più grandi hit della band- “Touch Me”- rimane l’album più estremo della carriera dei Doors grazie agli arrangiamenti con archi e ottoni che abbelliscono molte tracce. Per commemorare il 50esimo anniversario, Rhino reinventa The Soft Parade in un cofanetto ...

Andrea Camilleri - il ricordo di artisti e amici : “Tra Cinquant’anni nessuno come lui” : Libri, teatro, radio, Tv: Andrea Camilleri è stato lo scrittore per eccellenza dei linguaggi e delle "interferenze". Nelle testimonianze di Lorenzo Pavolini, Davide Iodice, Paolo Di Paolo e Michele Rossi, una carrellata di riflessioni e aneddoti che raccontano la figura di un intellettuale complesso, come è stato l'inventore del commissario Montalbano.Continua a leggere

Cinquanta anni fa l’uomo sulla Luna. E tutto cambiò Oggi gratis lo speciale di 7 : Martedì il primo speciale del nuovo 7, dedicato all’impresa degli astronauti Usa Neil Armstrong e “Buzz” Aldrin, il 20 luglio di 50 anni fa

Alpha e i Cinquant’anni dall’allunaggio : si parte con Apollo : l’uomo sulla Luna e Expedition : l’uomo sulla Luna : Alpha festeggia i cinquant’anni dall’alLunaggio con una programmazione speciale: si parte con Apollo: l’uomo sulla Luna e l’esclusivo Expedition: l’uomo sulla LunaIl 20 luglio 1969 venne scritto un pezzo di storia dove, per la prima volta nella storia, due astronauti della missione Apollo, Neil Armstrong e Buzz Aldrin, misero piede sulla Luna. Sono passati cinquant’anni dall’alLunaggio e, in occasione ...

A Cinquant'anni dall'allunaggio riparte la corsa allo spazio (con nuovi protagonisti) : “L’Aquila è atterrata”: il 20 luglio di 50 anni fa le parole del comandante Neil Armstrong arrivarono nitide al centro di controllo della Nasa a Houston e da lì rimbalzarono sulle tv e le radio di tutto il mondo, in un entusiasmo che molto probabilmente non è stato ancora eguagliato da nessun’altra impresa umana. Quelle immagini in bianco e nero annunciavano un futuro luminoso e quasi ...