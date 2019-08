“Pronta” Emma Marrone | arriva l’annuncio che fa felici tutti i suoi fan

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 1 agosto 2019)è impegnatissima (e attivissima su Instagram) in questo periodo. Le vacanze estive – ampiamente documentate sui social ma anche sulle riviste patinate -sembrano essere finite per la cantante salentina lanciata anni fa da Amici, che ora è pronta a buttarsi, parole sue, in una “nuova avventura”. No, non parliamo del nuovo film di Gabriele Muccino che uscirà in tutte le sale cinematografiche il 13 febbraio 2020. Per Gabriele Muccino, che l’ha diretta in quest’occasione,“ha fatto un lavoro straordinario”. “Sono fuori di testa per la paura, piango da sola. Grazie per i vostri messaggi di incoraggiamento. L’affetto non è mai scontato – ha scritto a poche ore dall’inizio delle riprese – E non c’è alcuna pausa dalla musica, anzi sto lavorando il triplo per riuscire a conciliare tutto”. Proprio per questo una pausa spiaggia è più che meritata”. (Continua dopo la ...

seinegliocchi : Comunque non ero psicologicamente pronta per il video di Emma che entra in studio di registrazione, ma avvertire no… - bevlieber : RT @voidmuscat: emma ma che spoileri così all’improvviso io non ero pronta - voidmuscat : emma ma che spoileri così all’improvviso io non ero pronta -