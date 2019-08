Minori | Ronzulli | ‘commissione inchiesta passo avanti ma serve di più’

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 1 agosto 2019) Roma, 1 ago. (AdnKronos) – “Il Senato ha approvato il disegno di legge che istituisce la commissione parlamentare disugli affidi dei, questione sulla quale ho lavorato strenuamente in questi mesi e che gratifica l’intero gruppo di Forza Italia che da anni si occupa di questo tema. Seppur carente in diversi punti, specialmente in quelli che riguardano l’accertamento delle motivazioni per le quali un minore è allontanato dalla propria famiglia o delle modalità in cui questo avviene, l’approvazione del ddl è pur sempre un primoda parte della politica”. Lo afferma la senatrice di Forza Italia, Licia, presidente della commissione bicamerale per l’Infanzia e l’adolescenza. “Come legislatore e come presidente della commissione bicamerale per l’Infanzia e l’adolescenza, continuerò a ...

carlo_bravi : RT @PdF_Rass_Stampa: Dopo gli #abusi di #Bibbiano la senatrice Licia #Ronzulli ha elaborato una proposta di #legge per la riforma del siste… - Frances69744637 : RT @LiciaRonzulli: In Senato giace la proposta di legge della Senatrice Ronzulli che potrebbe cambiare il sistema. Approvarla in tempi rapi… -