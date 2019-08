Lite continua sulla Giustizia | Riforma vuota e inutile Non governate

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 1 agosto 2019) Un’intera giornata di confronto e scontro nel Governo non sono serviti a molto.della, le posizioni di Lega e M5S sono ancora molto distanti. E sul fronte leghista si ribadisce il giudizio espresso ieri da Matteo Salvini sul testo presentato da Alfonso Bonafede, “una riformina” che il Carroccio non intende votare in Parlamento.“La Lega non vota una non- si legge in una nota - Siamo al lavoro per una reale riduzione dei tempi della, per un manager nei tribunali affinché diventino realmente efficienti, perché ci sia certezza della pena: colpevoli in galera e innocenti liberi. Sanzioni certe per magistrati che sbagliano o allungano i tempi, no a sconti di pena per i criminali e un impegno per la separazione delle carriere e anche del Csm per garantireefficiente, equa e imparziale. I ...

nmrpmv : @rosesforcory Ma io infatti ignoro, altrimenti qui sarebbe una lite continua, penso solo che le opinioni sono una c… - VezzaroAndrea : RT @GiovaValentini: Riforma della Giustizia, TAV, autonomia differenziata...è lite continua! E meno male che avevano sottoscritto un “contr… - ACmcoppola : RT @GiovaValentini: Riforma della Giustizia, TAV, autonomia differenziata...è lite continua! E meno male che avevano sottoscritto un “contr… -