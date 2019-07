The Oriental Exorcist è un ispirato action RPG in 2D in arrivo il prossimo anno su PC e

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Il publisher Bilibili e lo sviluppatore cinese Wildfire Game hannunciato The, un gioco di ruolo d'azione 2D a scorrimento laterale inper PlayStation 4 e PC tramite Steam nel 2020.Ecco una panoramica del gioco, tramite la pagina Steam:"Theè un fantastico gioco di ruolo d'azione 2D a scorrimento laterale ambientato in un mondoe fittizio infestato da mostri e demoni malvagi. Giocherete nei panni di un abile esorcista contro il male caotico per farvi strada attraverso un mondo brutale".Leggi altro...

Dalla Rete Google News

CoPlaNet.it

Bilibili e Wildfire Game hanno annunciato The Oriental Exorcist, side-scrolling action RPG in 2D in uscita nel 2020 per PS4 e PC.