Le amichevoli di oggi | un gol di Berardi decide la sfida tra Sassuolo e Empoli | ok

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Si sono disputate diversecon le squadre che si preparano per la prossima stagione. Vittoria in rimonta per il Venezia che ha battuto 3-1 il Cjarsins Muzane, squadra che milita nel campionato di serie D, in rete Migliorini al 21° del primo tempo, un gol che permette agli ospiti di chiudere il primo tempo in vantaggio. Nella ripresa Cremonesi, St Clair e Aramu ribaltano la partita. L’Entella di mister Boscaglia ha battuto 3-0 il San Luigi, squadra che milita nel campionato di serie D. I biancocelesti si sono imposti grazie a un gol di Currarino in apertura e alla doppietta di Giuseppe De Luca (8° e 82°). Doppietta del bomber Coda, il Benevento di Filippo Inzaghi ha battuto 2-0 il Cittadella. Un gol diha permesso aldi superare l’, De Zerbi si è schierato con un 4-3-3 con Consigli tra i pali, una difesa composta da Toljan, Marlon, ...

