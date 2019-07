Shannen Doherty e il reboot di Beverly Hills 90210 a cui non voleva partecipare | “La

Fonte : optimaitalia

(Di martedì 30 luglio 2019)rischiava di nonaldi, ma qualcosa è cambiato. Infatti inizialmente l'attrice era restia al pensiero di riprendere il ruolo che le ha dato la popolarità, quello di Brenda Walsh, ma la morte di Luke Perry ha rimesso tutto in discussione. A Entertainment Tonight, laha ammesso: Non ero coinvolta nel progetto prima. Solo dopo la sua scomparsa mi sono detta ok, facciamolo. Pensavo che sarebbe andato bene con o senza di me, ad essere onesta. Interpretare di nuovo Brenda era qualcosa che non avrei più rifatto - e l'ho già interpretata due volte. Oltre aldiapparirà anche nel primo episodio di Riverdale 4, che renderà omaggio a Luke Perry: Sono profondamente onorata. Il modo in cui questo show vuole onorare la sua memoria è bellissimo. Lui manca. Oggi. Domani. Per ...

OptiMagazine : #ShannenDoherty e il reboot di #BeverlyHills90210 a cui non voleva partecipare: 'La morte di #LukePerry ha cambiato… - eleprue : #BeverlyHills90210, #ShannenDoherty nel revival in onore di #LukePerry ?? - andreiu : @perochan @PopCrave @PrimeVideo Almeno con un cameo di Sarah Michelle Gellar però, tanto non ha un cazzo da fare a… -