Phoenix Point nuovamente rimandato | il successore spirituale di X-COM arriverà a dicembre

Fonte : eurogamer

(Di martedì 30 luglio 2019), il gioco di combattimento tattico a turni dal creatore dell'originale X-Com, Julian Gollop, è stato. Il gioco doveva arrivare il prossimo 3 settembre, in ritardo rispetto al suo lancio originariamente previsto nel 2018, ma lo studio ha ora annunciato che i lavori non stanno procedendo veloci come programmato."Sappiamo che questo non è il nostro primo rinvio e siamo molto dispiaciuti per i fan in attesa di. Nessuno è più deluso di noi, ma siamo tutti d'accordo sul fatto che preferiremmo saltare una data di lancio piuttosto che far uscire qualcosa che non soddisfa i nostri rigorosi standard", ha scritto lo studio. "Vogliamo chediventi uno dei tuoi giochi preferiti di tutti i tempi, e ciò significa che abbiamo bisogno di un po 'più di tempo."Leggi altro...

