Palermo | minori e vittime vulnerabili | siglato accordo tra Ordine psicologi e procura

Fonte : liberoquotidiano

(Di martedì 30 luglio 2019), 30 lug. (AdnKronos) - Un protocollo d'intesa tra l'deglidella Sicilia e ladi, per disciplinare il ricorso anelle attività dellae, in particolare, per l'ascolto di, anche se maggiorenni. Sottoscritta dal pres

imarkez : RT @blogsicilia: Accordo fra Procura di Palermo e ordine dei psicologi per le indagini che coinvolgono minori - - palermo24h : Accordo fra Procura di Palermo e ordine dei psicologi per le indagini che coinvolgono minori - blogsicilia : Accordo fra Procura di Palermo e ordine dei psicologi per le indagini che coinvolgono minori -… -